نجوم حكاية "لازم أعيش" من حكايات مسلسل "الا أنا" الذي يذاع على شاشة DMC جميلة عوض..نجلاء بدر..المؤلفة نجلاء الحديني والمخرجة مريم أحمدي. #مساء_DMC