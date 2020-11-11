وقف الاختبارات والتكليفات بجامعة دمياط لمدة أسبوعين لهذا السبب

وجه اليوم الأربعاء الموافق 11/11/2020م الدكتور السيد محمد دعدور عمداء الكليات بالتنبيه على أعضاء هيئة التدريس بوقف الاختبارات بجميع أنواعها، وكذلك جميع المهام والتكليفات التي تعتمد بالأساس على الكتاب الجامعي ولمدة أسبوعين (قابلين للتمديد) أو لحين حل المكتبة الخاصة التي تلاحظ تكدس الطلاب أمامها لمشكلتها أيهما أقرب .
جاء هذا القرار حرصًا من إدارة جامعة دمياط على سلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.
وفي الإطار ذاته؛ أوفد رئيس الجامعة اليوم الأربعاء الموافق 11/11/2020م لجنة برئاسة مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة إلى تلك المكتبة الخاصة لحثها على البحث عن آليات لحل مشكلة التكدس والعمل على راحة الطلاب وحسن معاملتهم.
وكان قد استقبل اليوم الأربعاء الموافق 11/11/2020م الأستاذ الدكتور السيد محمد دعدور اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات لبحث استعدادات الجامعة لبدء تطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية بالجامعة، وذلك في حضور أ.د وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وتهدف زيارة اليوم إلى بحث الإمكانيات التقنية والبنية التحتية المعلوماتية للوقوف على الاحتياجات التقنية اللازمة لبدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الاختبارات الالكترونية بالكليات الطبية المقرر تطبيقها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني مايو 2021.
ومن المقرر تطبيق المرحلة الثانية لباقي الكليات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022.
وقد أشاد أعضاء اللجنة خلال زيارتهم بما تمتلكه الجامعة من مقومات تقنية وبنية معلوماتية ومعامل مُكَيّفة قادرة على بدء تطبيق الاختبارات الالكترونية، حيث من المقرر تركيب عدد 420 جهاز كمبيوتر كمرحلة أولى.