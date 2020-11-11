وقف الاختبارات والتكليفات بجامعة دمياط لمدة أسبوعين لهذا السبب

وجه اليوم الأربعاء الموافق 11/11/2020م الدكتور السيد محمد دعدور عمداء الكليات بالتنبيه على أعضاء هيئة التدريس بوقف الاختبارات بجميع أنواعها، وكذلك جميع المهام والتكليفات التي تعتمد بالأساس على الكتاب الجامعي ولمدة أسبوعين (قابلين للتمديد) أو لحين حل المكتبة الخاصة التي تلاحظ تكدس الطلاب أمامها لمشكلتها أيهما أقرب .









جاء هذا القرار حرصًا من إدارة جامعة دمياط على سلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.







