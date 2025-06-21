تامر حسني وزينة.. نجوم الفن يقدمون العزاء في والدة سارة وفيق | صور

استقبلت المخرجة سارة وفيق ،أمس، العزاء في والدتها، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

ومن بين الفنانين الذين حرصوا علي الحضور لتقديم واجب العزاء للمخرجة سارة وفيق، تامر حسني ، ايمن بهجت قمر، هنا الزاهد، دنيا عبد العزيز ، زينة ، إيمان العاصي.

أحدث أعمال سارة وفيق

وكان آخر أعمال المخرجة سارة وفيق هو فيلم ريستارت ، والذي يعرض حاليًا في السينمات بمصر والدول العربية، وحيث تعاون جديد مع الفنان تامر حسني، منذ أن قدما معًا فيلم مش أنا وتاج.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.