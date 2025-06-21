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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إحسان الشحات يشيد باحترافية مجلس إدارة الزمالك: يتعامل بمنهج علمي ومنظم

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أعرب إحسان الشحات، نجم نادي الزمالك السابق، عن إعجابه بطريقة العمل الحالية داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يسير بخطى ثابتة نحو تطبيق الفكر الاحترافي في إدارة شؤون النادي.

تعيين جون إدوارد خطوة في الاتجاه الصحيح

وفي تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” الذي يُقدمه الكابتن محمد صبري عبر قناة نادي الزمالك، أشار الشحات إلى أن قرار تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي يُعد من أبرز الخطوات الإيجابية التي اتخذها مجلس الإدارة مؤخرًا. وأوضح أن وجود مدير رياضي بخبرة جون إدوارد يُساهم في تطوير منظومة الكرة بالنادي، ويُعد عنصرًا محوريًا في المرحلة القادمة.

التنسيق بين المدير الفني والمدير الرياضي ضرورة

وتحدث الشحات عن أهمية التعاون بين المدير الفني الجديد، المنتظر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، والمدير الرياضي. وأكد أن على المدير الفني أن يختار الصفقات الجديدة بعناية وبالتنسيق الكامل مع المدير الرياضي، لضمان تحقيق الانسجام والتكامل في الفريق.

الاحترافية تُعيد الزمالك للطريق الصحيح

وأشار الشحات إلى أن إدارة الزمالك الحالية أصبحت تتعامل مع الملفات الكروية بمنهج علمي ومنظم، وهو ما لم يكن متوفرًا في فترات سابقة. وأضاف أن هذه العقلية الاحترافية سيكون لها أثر كبير في استعادة الفريق لمكانته الطبيعية على المستويين المحلي والقاري.

مستقبل مبشر للقلعة البيضاء

في ختام حديثه، عبّر نجم الزمالك السابق عن تفاؤله بما هو قادم، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الزمالك يسير على الطريق الصحيح نحو بناء فريق قوي ينافس على كل البطولات


 

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