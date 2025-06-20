متحدث الزمالك: جون إدوارد قدم تصورا كاملا عن قطاع الكرة لمجلس الإدارة

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه ستكون هناك خطوات مقبلة ستكون مُفرحة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جون إدوارد قدم تصورا كامل لمجلس إدارة النادي فيما يخص قطاع كرة القدم، وإعلان تعيينه اليوم؛ هي أولى الخطوات، وستكون هناك أخبارا سارة لجماهير الزمالك في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "هناك رؤية وتحليلا وتقاريرا أعدت بناء على دراسات لاحتياجات الفريق استعدادا للموسم المقبل وجون ادوارد لديه كل المعلومات عن الفريق وستكون هناك قرارات سيتم ‘صدراها خلال الفترة القادمة".

وأوضح: "جون إدوارد لديه رؤية وسيرة ذاتية قوية للغاية، ولديه طموحات تليق بنادي الزمالك، وأيضا لديه مشروعا كاملا للقلعة البيضاء".

واستطرد: "لجنة التخطيط مستمرة في أداء دورها، وكلها أسماء تعشق النادي، ودورها تعاوني وتطوعي مع مجلس الإدارة".