مصرع 2 وإصابة 39 | محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل حادث القصير

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه تم توفير أوجه الرعاية الصحية للمصابين في حادث أتوبيس القصير، لافتا إلى أنه قرر صرف راتب شهر مكافأة للعاملين في مستشفى القصير لجهودهم في التعامل السريع مع مصابي الحادث.





وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن الأتوبيس انقلب لمسافة كبيرة، مضيفا: قمت بزيارة المصابين في حادث أتوبيس مدينة القصير والاطمئنان على حالتهم.





وتابع محافظ البحر الأحمر أن الحادث تسبب في إصابة 39 شخصا ومصرع 2.



