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حوادث

والدته حاولت تبرئته.. عرض صاحب فيديو أجبر أمه على الزحف على السلم على النيابة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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محمد العيسوى
قررت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد بالشرقية، عرض الابن المتهم بـ "إجبار والدته على الزحف على سلم عمارة" على النيابة.


وكانت السيدة قالت فى فيديو أمام مركز شرطة أبو حماد: "ابنى اللي مربينى والله وقاعدة معاه وهو اللي موكلنى ومشربنى وبيجبلي كل حاجة نفسي فيها من ساعة أبوه ما مات، والفيديو ده من سنة تقريبا".


وأضافت السيدة فى الفيديو: "اللى رفع الفيديو بنتى لأن في مشاكل عائلية، ومافيش زعل ما بينا خالص، وابنى ودانى 8 مرات عمرة ومرة حج، وعمره ما قصر معايا وانا كويسة وسليمة ولست مشلولة وحاليا أنا قاعدة معاه فى كفر أبو نجم".


كما طالبت السيدة المسئولين بإخلاء سبيل نجلها لأنه يعولها وليس لديها غيره.


وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد أمن الشرقية، ألقت القبض على "س. غ"، الشاب الذى ظهر فى مقطع فيديو وهو يهين والدته المسنة بقرية العباسة مركز شرطة أبوحماد، وتم اصطحابه إلى ديوان المركز لسؤاله فى الفيديو المتداول وحقيقته، وهو فيديو لمسنة تزحف على السلم.


كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تداولوا فيديو يظهر فيه سيدة مسنة تزحف على السلم، ومدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة داخل مركز أبو حماد بالشرقية.

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