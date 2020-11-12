انفراد| خطاب اتحاد الكرة الذي تسبب في ضياع الموهبة المصرية رامز حفظ الله

وانضم رامز حفظ الله صاحب الأصول المصرية، إلى منتخب المغرب للشباب مؤخرا رغم استدعاء منتخب مصر.

وأكد اللاعب، أن والده كان يرغب في انضمامه إلى منتخب مصر ولكن حزن من طريقة معاملة اتحاد الكرة.

وأعرب رامز حفظ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن غضبه الشديد من الطريقة المهينة التي استدعاه به اتحاد الكرة لتمثيل منتخب مصر للشباب.

نود السماح للاعب رامز حفظ الله البالغ من العمر 18 عام بنادي ميلوول الحضور لمعسكر المنتخب المصري تحت 19 سنة في القاهرة لمدة أسبوع لتقييم فنياته ، يلاحظ أن اللاعب سوف يتحمل تكلفة تذاكر الطيران بالإضافة إلى كل المصروفات الخاصة به.

نود السماح للاعب رامز حفظ الله البالغ من العمر 18 عام بنادي ميلوول الحضور لمعسكر المنتخب المصري تحت 19 سنة في القاهرة لمدة أسبوع لتقييم فنياته ، يلاحظ أن اللاعب سوف يتحمل تكلفة تذاكر الطيران بالإضافة إلى كل المصروفات الخاصة به.

كجزء من إعداد المنتخب الوطني المصري تحت 19 سنة للمشاركة في تصفيات المنتخب الإفريقية للشباب في تونس تحت 20 عام من 19/11/2020 إلى 24/11/2020

كجزء من إعداد المنتخب الوطني المصري تحت 19 سنة للمشاركة في تصفيات المنتخب الإفريقية للشباب في تونس تحت 20 عام من 19/11/2020 إلى 24/11/2020

بينما جاء خطاب استدعاء الاتحاد المغربي كالتالي:

الجامعة المغربية لكرة القدم:





نادي : ميلوول





الموضوع : دعوة اللاعب رامز حفظ الله





تاريخ : 26/10/2020









نتكرم بإعلامكم أن رامز حفظ الله تم اختياره للانضمام إلى المنتخب المغربي تحت 20 سنة في المعسكر التدريبي القادم في الفترة بين 19/11/2020 و 17/11/2020 الواقعة في مدينة الرباط بالمغرب.





في هذا الاحترام ، نحن نأمل قبول طلب التذكير للانضمام في ذلك المعسكر بداية من 9/11/2020 مزود بجواز السفر المغربي في حالة الملكية والتصريح الطبي للدخول بواسطة دكتور النادي.





في حالة قبول الإستدعاء ، اللاعب يجب عليه آجراء تحليل pcr الخاص بفيروس كورونا المستجد قبل الإنضمام للمنتخب ب 72 ساعة كما ذكرنا قبل تاريخ الرحلة.





شكرًا لتعاونك





إلى اللقاء



