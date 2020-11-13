في حضن ملك الغابة .. بريطاني يصاحب أسد في جنوب إفريقيا.. فيديو

يقولون إن الكلاب هي أفضل صديق للرجل، لكن بالنسبة لمحل الحياة البرية "لشاندور لارنتي" ، فيرى أن أقرب صديق له هو أسد ذكر ضخم يدعى جورج.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يعمل "لشاندور" البالغ من العمر 25 عامًا ، وهو في الأصل من مدينة شيبينج نورتون في مقاطعة أوكسفوردشاير البريطانية، ويعيش الآن في جنوب إفريقيا ، بمحمية للحياة البرية في جوتنج لرعاية حيواناتها.





وفي فترة وجيزة أصبح الشاب العشريني، أحد نجوم التيك توك، حيث يتابعه نحو 4.7 مليون شخص بفضل مقاطع الفيديو المذهلة التي يحتضن فيها ويقبل الأسود والفهود والضباع وحتى الزرافات داخل المحمية الطبيعية.





وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب ذات الأصول البريطانية، لديه علاقة خاصة مع اسد يدعى جورج ، حيث يعتبره أقرب صديق له.





يشعر الثنائي بارتياح شديد في صحبة بعضهما البعض لدرجة أن الأسد جورج يداعب شاندور بانتظام ، ويسمح له بتقبيل رأسه ويتدحرج لفرك البطن أو تدليك القدم.







