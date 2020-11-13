Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في حضن ملك الغابة .. بريطاني يصاحب أسد في جنوب إفريقيا.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:57 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
يقولون إن الكلاب هي أفضل صديق للرجل، لكن بالنسبة لمحل الحياة البرية "لشاندور لارنتي" ، فيرى أن أقرب صديق له هو  أسد ذكر ضخم يدعى جورج.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يعمل "لشاندور"  البالغ من العمر 25 عامًا ، وهو في الأصل من مدينة شيبينج نورتون في مقاطعة أوكسفوردشاير البريطانية، ويعيش الآن في جنوب إفريقيا ،  بمحمية للحياة البرية في جوتنج لرعاية حيواناتها.

وفي فترة وجيزة أصبح الشاب العشريني، أحد نجوم التيك توك، حيث يتابعه  نحو 4.7 مليون شخص بفضل مقاطع الفيديو المذهلة التي يحتضن فيها ويقبل الأسود والفهود والضباع وحتى الزرافات داخل المحمية الطبيعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب ذات الأصول البريطانية، لديه علاقة خاصة  مع اسد يدعى جورج ، حيث يعتبره أقرب صديق له.

يشعر الثنائي بارتياح شديد في صحبة بعضهما البعض لدرجة أن الأسد جورج يداعب شاندور بانتظام ، ويسمح له بتقبيل رأسه ويتدحرج لفرك البطن أو تدليك القدم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكبر من الكلاب.. قطط ضخمة تتجول في الشوارع ليلًا| شاهد

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

تفاصيل صادمة.. رجل يتعرض لإصابات خطيرة بعد دخوله قفص حيوان

خلال سنوات حكمه.. ترامب منع عادة عمرها أكثر من 100 عام داخل البيت الأبيض

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن الشاب المتهم بازدراء الدين الإسلامي

علي محمد علي معلقا على مباراة مصر وتوجو غدا

ادفع لتعمل من المنزل.. ضريبة 5% للعمل أونلاين بعد انتهاء كورونا

تمساح عملاق يظهر في ملعب جولف يثير ذهول رواد مواقع التواصل

رغم حذف اتحاد الكرة للبيان .. شوبير يؤكد إصابة محمد صلاح بـ كورونا

علاج الحصوة بالأعشاب في وقت قصير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اقتحام لصوص لمنزل وسط صرخات سكانه في بريطانيا

مواصفات بورش كايين porsche cayenne s موديل 2020 .. صور

Advertisements