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أخبار العالم

مستشار بايدن: على الحكومة الأمريكية الموافقة على الانتقال هذا الأسبوع

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال رون كلاين كبير موظفي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى التوقيع على جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع حتى يتمكن فريق بايدن من تلقي إحاطات عن الأمن القومي والتصدي لجائحة كورونا.

وأضاف كلاين في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "ما نريد حقا رؤيته هذا الأسبوع... هو مسألة إدارة الخدمات العامة".

وتابع أن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أقر بها فوز بايدن - قبل أن يغرد مجددا ليقول لاحقا إنه لم يتنازل- لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.

وقال كلاين للقناة: "ليست تغريدات دونالد ترامب على تويتر هي التي تجعل جو بايدن رئيسا لأميركا أو لا. الشعب الأمريكي هو من يفعل ذلك".

وتراجع ترامب عن كلامه الذي اعترف به لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز.

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