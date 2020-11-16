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مات في كينيا.. وفاة أشهر جراح مصري بـ أفريقيا متأثرا بـ كورونا.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
الدكتور أشرف
الدكتور أشرف
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إبراهيم القادري
أعلن الدكتور وائل صقر، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب جامعة بني سويف، وفاة الدكتور أشرف عمارة، أحد أشهر جراحي مصر في أفريقيا متأثرًا بـ كورونا، مشيرًا إلى أنه تخرج في كلية طب القصر العيني .

وأضاف "صقر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أنه بعد حصول "عمارة" على شهادة الدكتوراه قرر العمل ضمن فريق مع صندوق التعاون الأفريقي، ثم توجه إلى دولة كينيا، وكان يسافر إلى أوروبا لزيادة خبراته.

وأوضح أن الطبيب الراحل سافر إلى أكثر من 7 أو 8 دول أفريقية؛ لمساعدة الأفارقة عبر إجراء عمليات جراحية لهم.

وتابع "كان الراحل ينفق على العمليات من حسابه الخاص من أجل الإنسانية، وقام ببناء مسجد على نفقته الخاصة لافتا إلى أن زوجته مصابة أيضا بفيروس كورونا .

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