مصر تُطلق فعاليات المنتدى الإقليمي حول "الاندماج في أوقات الأزمات"

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الإقليمي حول "مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات" الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري برئاسة إبراهيم السجيني، ويقود خلاله أجهزة المنافسة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها شبكة المنافسة الدولية (ICN)، بالتنسيق مع المجلس الإداري لحماية الاقتصاد بالبرازيل (CADE) باعتباره المسئول عن هذا المشروع العالمي.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على توجيهات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

يأتي المنتدى -المقرر له يومي الأثنين والثلاثاء- ضمن سلسلة ندوات انطلقت في كل من المناطق التالية على حدة: أوروبا ودول شمال ووسط أمريكا وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ، تحت عنوان "مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات" وذلك باستخدام تقنية الاجتماع عبر الإنترنت Webinar .

وقام جهاز حماية المنافسة المصري بدعوة الدول الأعضاء في المنطقة إلى المشاركة في المنتدى الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن أبرز الدول المشاركة؛ المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، والمغرب، وتونس، والأردن، وفلسطين، وغيرها.

وقال إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ إنه إيمانًا بدور الجهاز الفعال في المنطقة فقد تمكن من ضم مجموعة من أبرز الخبراء الدوليين في قانون وسياسة المنافسة كمتحدثين بالمنتدى ولإثراء المناقشات ومشاركة الحضور بأفضل الخبرات والتجارب الدولية فيما يتعلق بمراقبة عمليات الاندماج وخاصة في أوقات الأزمات.

