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رياضة

رسميا.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع ميدو جابر من مصر المقاصة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
نجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في ضم الصفقة 14، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في إطار خطة تدعيم الفريق في مشاركته الأولى بالمسابقة المحلية. 

وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد الرسمي مع ميدو جابر قادما من نادي مصر المقاصة، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة ثلاثة مواسم في حضور محمد أبو العينين رئيس النادي، ونائبه طارق أبو العينين، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق. 

ميدو جابر هو الصفقة الرابعة عشرة لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد التعاقد مع كل من محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

وفي إطار آخر، كشفت مصادر خاصة أن محمود عبدالمنعم كهربا جناج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقالت المصادر ان كهربا لم يشعر بأي أعراض ولكن الفحوصات اثبتت إصابته بكورونا ومن المقرر أن يتم حسم موقفه الأربعاء المقبل في المسحة الطبية الرسمية التي يقرها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واضافت أن اللاعب كان يتدرب بشكل طبيعي ولم يغيب سوي يومين لظروف خاصة وبناء علي أذن من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ وحين خضع للفحص العادي بالفريق جائت النتيجة إيجايبة .

وأوضحت أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا قائمًا بقوة.
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