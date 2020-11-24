وزير الخارجية: نحرص على التعاون مع مجلس الشيوخ لتحقيق صالح المواطن

أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجهود الدبلوماسية المصرية في مختلف المعارك الضارية التي تخوضها للحفاظ على مصالح الشعب، مؤكدا أن نجاح الدبلوماسية المصرية في تلك الجولات يشعر به الشارع المصري.
جاء ذلك خلال استقباله سامح شكري وزير الخارجية والذي قدم التهنئة للمستشار عبدالرازق على انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ.
وأكد شكري على حرص وزارة الخارجية على التعاون مع المجلس لتحقيق صالح المواطن المصرى في إطار كافة القضايا الخارجية و رعاية مصالح المصريين بالخارج وتوفير الدعم لهم من خلال قنصليات مصر وسفاراتها بالخارج.. متمنيا التوفيق للمجلس واعضائه برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس النواب.
كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. وحرص رئيس مجلس الشيوخ على الإشادة بدور المرأة المصرية، قائلًا: نرحب بقيمة المرأة ونعتز كثيرا بدورها".
وقال رئيس الشيوخ: نحيي الدور الريادي العظيم للمجلس القومي للمرأة، مضيفا: "نأمل أن تحقق المرأة ما تصبو إليه مصر والمراة المصرية.
وأكد رئيس الشيوخ أن المراة ستجد كل الدعم و المساندة من جانب مجلس الشيوخ.
من جانبها، قالت د. مايا مرسي: "سعداء بوصول المرأة لوكالة الشيوخ مشيدة بدور وكيلة المجلس فيبي فوزي التي حضرت اللقاء.
وأشادت د. مايا مرسي بقيادة مجلس الشيوخ": المرأة المصرية في يد امينة و ملفات المراة في يد امينة ووجهت د مايا التهنئة لرئيس الشيوخ على توليه المنصب.
ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، يوم ٢٩ من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة الداخلية للمجلس، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة من الانتهاء من إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وإنهاء عملها أيضا.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان،أن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس في شكلها النهائي الذي ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر تتكون من 293 مادة، لافتًا إلي أنها حددت عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلًا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .