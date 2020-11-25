التصريح بدفن جثة نجار مسلح لقى مصرعه في مشاجرة بقليوب

أمرت نيابة قليوب بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة نجار مسلح لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب الخلاف على بيع الألبان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح الدفن وسرعة ضبط واحضار المتهمين وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.









وكان نجار مسلح قد لقى مصرعه على يد ثلاثة أشقاء في مشاجرة، بسبب خلافات مالية بقليوب،حيث تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء في الشارع وتركوه غارقا في دمائه جثة هامدة وسط ذهول المارة.





تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة قليوب بنشوب مشاجرة بين أربعة شباب بمنطقة بحري السكة الحديد بمحيط موقف قرية حلابة ووجود قتيل.





انتقل العميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية مكان البلاغ وتبين أن الجثة لنجار مسلح تشاجر مع ثلاثة أشقاء يعملون بنفس مهنته، بسبب خلافات مالية بينهم فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء فسقط غارقًا في دمائه وسط الشارع وفروا هاربين، وتشكل فريق بحث جنائي لملاحقة المتهمين وضبطهم وجري التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي قليوب وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى أصيب طالب بالصف الأول الثانوي، بمدينة شبرا الخيمة، بطلقات خرطوش في الصدر والوجه والرأس، أثناء جلوسه داخل منزله، إثر نشوب مشاجرة بين الجيران تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.





وتبين نشوب مشاجرة بين جيران المجني عليه وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية، فأستقرت إحدى الطلقات بجسد المجنى عليه، بعد كسر شرفة المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط ثلاثة متهمين، وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخري تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والحجارة بعزبة جورجي بقرية سرياقوس بالخانكة بسبب المنافسة على بيع الألبان وجرى ضبط الأطراف المتشاجرة وتعيين الحراسات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية.





انتقل اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إلى موقع المشاجرة وتبين من التحريات حدوث المشاجرة بين طرف أول عائلة سيف الدين وهم "ع. ز. غ"، 41 سنة تاجر عقارات و"ر. ج. ب"، 50 سنة، مزارع وشقيقه "ض. س. ع" 55 سنة مزارع نجل شقيقهم "م .س. ع ن"، 48 عاما تاجر ألبان وشقيقه "ع .س. ي. غ"، 50 سنة، بائع، ونجل الرابع "م .م ي" 22 سنة و"م. ن. ت"، 24 سنة عامل بمستشفى دار الفؤاد.