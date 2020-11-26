ملعب الجولف ملجأه| ترامب يحتفل بعيد الشكر وسط غضب من فوز بايدن.. صور

أصبح ملعب الجولف في ولاية فيرجينيا، ملجأ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد خسارته الانتخابات الأمريكية، حيث التقطت له صور وهو يقضي به عيد الشكر.





ووفقًا لصحيفة "صن" البريطنية، مكث ترامب في العاصمة واشنطن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، والتقطت صور له، اليوم الخميس وهو يلعب الجولف في ناديه الوطني للجولف بفيرجينيا، وذلك بعد أن كان معتادًا الاحتفال بالعطلات في منتج مار ألاجو في ولاية فلوريدا.





وحسب الصحيفة البريطانية، كتب ترامب تغريدة قائلا: "شاهدت للتو جداول التصويت.. لا توجد طريقة حصل بها بايدن على 80 مليون صوت"، مستمرا في رفضه نتيجة الانتخابات وتشكيكه في نزاهتها.





وظهر ترامب في الصور يرتدي قبعة حمراء ومكتوب بداخلها: "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، كما كان مرتديًا سترة حمراء وعلى ما يبدو عليها ختم الرئاسة.





وفاز بايدن في الانتخابات بأكثر من 80 مليون صوت مقابل 73 مليون لـ ترامب - وكلاهما رقم قياسي.





وقال متحدث باسم عائلة ترامب: "سيحتفلون بهذا اليوم في البيت الأبيض من خلال تناول العشاء".





ويعتبر الفارق في احتفال عيد الشكر لدى ترامب كبير هذا العام عن العام الماضي الذي قام فيه بزيارة مفاجئة لأفغانستان، وقدم فيها لحم الديك الرومي للقوات الأمريكية هناك قبل أن يجلس معهم لتناول العشاء.





فيما احتفل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعيد الشكر في هدوء بالقرب من المنزل اليوم الخميس، مثل ملايين الأمريكيين، مع اجتياح فيروس كورونا المستجد للولايات المتحدة.





وقضى بايدن العطلة في بلدة ريهوبوث الساحلية الصغيرة في ولاية ديلاوير حيث لديه هو وزوجته جيل منزل عطلات، واستضافا ابنتهما آشلي وزوجها على عشاء عيد الشكر.





وطالب بايدن، أمس الأربعاء، الشعب الأمريكي بعدم السفر خلال عطلة عيد الشكر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال بايدن في كلمة لها إن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد ستستمر لأشهر قادمة، داعيا إلى الاتحاد من أجل اتمام المواجهة، مضيفا أن معدل الإصابات بكورونا يوميا في الولايات المتحدة وصل إلى 160 ألف حالة، مشيرا إلى اكتظاظ المستشفيات بحالات كورونا.





ودعا بايدن الشعب الأمريكي إلى ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على الأرواح، مؤكدا عدم اندهاشه من إمكانية وصول إصابات فيروس كورونا اليومية إلى 200 ألف حالة يوميا خلال الفترة المقبلة.

بينما دعا ترامب الأمريكيين في بيانه بخصوص عيد الشكر أمس الأربعاء إلى "التجمع" للاحتفال بالعطلة.



