4 مستشفيات عملاقه تدخل الخدمة بالمنيا لتحسين القطاع الصحي وتقديم خدمه طبية متميزة للمواطنين.. صور

4 مستشفيات عملاقه تدخل الخدمة الأيام المقبلة بالمنيا لتحسين مستوى الحالة الطبية للمرضي والخدمة الصحية المقدمة لمواطني المنيا بجميع المدن والقرى وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي.





فقد تم الانتهاء من مستشفى ملوى النموذجى، والتى تعمل مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا وتأتى بعدها مستشفيات سمالوط وديرمواس بني مزار وذلك لخدمة آلاف من أهالى مدن وقرى المحافظة





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فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو يولى اهتماما كبيرا بمجال الصحة سواء من خلال المبادرات الرئاسية أو تطوير المستشفيات وهذا ما تشهده محافظة المنيا فى تلك ا لفترة





كما تولى الدولة اهتماما كبيرا بالقطاع الصحى والذي يشهد طفرة غير مسبوقة منذ عقود طويلة حيث يتم تطوير مستشفى ديرمواس وسمالوط لخدمة ما يقرب من 900 ألف مواطن، بعد تجهيز تلك المستشفيات بأحدث الأجهزة، لتكون مستعدة لاستقبال المرضى سواء فى ديرمواس أو ملوي أو بنى مزار وسمالوط، وهى من المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة





يقول الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة، أن التكلفة الإنشائية لمستشفى ديرمواس بلغت 216 مليون جنيه حتى الآن وتتكون من مبنى رئيسى بعدد 4 أدوار ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار ومبانى قوى / خزان، وتستهدف توفير عدد 107 سرير (67 مرضى – 11 عناية مركزة – 20 مبتسرين)





وتتكون من أقسام (إقامة مرضى – معامل – عمليات – نسا وتوليد – غسيل كلوى – عيادات خارجية – خدمات مساندة)، وتتميز مستشفى ديرمواس المركزى بإضافة 38 ماكينه غسيل كلوى تخدم حوالى 220 مريضا، وبذلك توفر أماكن غسيل كلوى للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقى الخدمة بالمراكز المجاوره ،وكذلك مزوده بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلاً من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، تم تصميمها طبقاً للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة كما تتضمن منظومة استشعار الحريق اتوماتيكياً لكل غرف ووحدات المبنى .









كذلك مستشفى سمالوط النموذجى والتى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.





وتضم مستشفى سمالوط النموذجى 5 مبان، بمساحة إجمالية تصل إلي 9630 مترا مربعا، وتخدم 733 ألف نسمة من أهالى المحافظة، بالإضافة إلي تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق ارضى و 4 طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضى أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية مركزية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التى تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة، والمطبخ المركزي.





ويضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و38 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، وعدد من العيادات الخارجية، ويحتوي الطابق الثانى على 30 غرف إقامة للمرضى، ويحتوي الطابق الثالث علي 18 غرفة إقامة، وسكن للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، بينما يحتوي الطابق الرابع علي أقسام الولادة الطبيعية و5 غرف للعمليات الجراحية، و العناية المركزة، و20 حضانة للمتبسرين، ويحتوى الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.





وأن إجمالى تكلفة مشروع مستشفى سمالوط النموذجي يصل 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالى 2019- 2020 تخصيصا مبلغ 70 مليون جنيه للمبانى والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى.





ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن تطوير المستشفيات سيكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحا أن مستشفيات ديرمواس وملوي وسمالوط وبنى مزار تم تزويدهم بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة.



