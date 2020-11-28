ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عناق حار.. قاسم سليماني رفقة العالم النووي فخري زاده.. شاهد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:34 م
العالم النووي الإيراني
العالم النووي الإيراني فخري زاده
Advertisements
قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، والعالم النووي محسن فخري زاده الذي تم اغتياله يوم أمس الجمعة.

ويظهر في المقطع المتداول قاسم سليماني رفقة العالم فخري زاده، حيث يعانق سليماني العقل المدبر للقنبلة النووية الإيرانية ويقبله.

ويبين المقطع مدى العلاقة القوية التي كانت تجمع الرجلين وكلاهما من جنرالات الحرس الثوري الإيراني.

ولم يتضح توقيت الفيديو، الذي ظهر خلاله سليماني مع العالم النووي المقتول قرب طهران.

كان قاسم سليماني قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري، ما أسفر عن توترا كبيرا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، امس الجمعة، مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، في هجوم استهدف سيارته.

واتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال  العالم فخري زاده قرب طهران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من إسرائيل على اغتيال العالِم النووي الإيراني

عقب اغتيال العالم النووي| وزير خارجية إيران: بلادنا ضحية للإرهاب

الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل باغتيال العالم النووي فخري زادة

ألمانيا: مقتل العالم الإيراني فخري زاده يشكل تصعيدا في المنطقة

أول دعوة من الأمم المتحدة بعد مقتل العالم النووي الإيراني

ترشيحاتنا

مشاورات لتسليم محاسب مصري سرق 2 مليون دينار إلى الكويت

أصيب نجله بكورونا فمات حزنا عليه| وبعد 4 أيام توفي الابن بالفيروس

نصف مليون جنيه لكل لاعب في الأهلي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يكشف عن شرط تأجيل مباريات الدورى الجديد

قفشة يكشف أين احتفل بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ميدو يدعم شيكابالا: لا دين ولا تربية بيقولوا كده

Advertisements

موقفى منك لن يتغير.. أحمد فهمى يوجه رسالة قوية لـ شيكابالا بشأن صورة مهينة

فايلر يوجه رسالة للنادي الأهلي بعد التتويج بالبطولة الإفريقية

جماهير الزمالك تدعم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور

واقعة الكلب.. أول تعليق برلماني علي تجاوز جماهير الأهلي بعد كأس إفريقيا

وصمة عار.. رد فعل عنيف من حازم إمام على واقعة شيكابالا | شاهد

بعد واقعة جماهير أهلاوية ضد شيكابالا| الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

وداعا للضغط العصبي .. التعليم تتيح دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة بالدرجة الكاملة

واقعة الكلب ورفع الحذاء.. اعتذار ثم تراجع| أزمة أحمد فهمى وشيكابالا تشتعل من جديد

مش هقول صح أو غلط .. وزير الرياضة عن تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا للزمالك |فيديو

قلة رباية.. تعليق ناري من أمير طعيمة على واقعة شيكابالا

رئيس مصر المقاصة: الأهلي سرق لقب دورى الأبطال من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 فوائد.. دراسة تكشف عن عشبة يونانية تحمي من السرطان وتنسف الدهون

دراسة تكشف عن مشروب يطيل ويرطب الشعر

بشال تيريكو.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة