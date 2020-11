عناق حار.. قاسم سليماني رفقة العالم النووي فخري زاده.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، والعالم النووي محسن فخري زاده الذي تم اغتياله يوم أمس الجمعة.

ويظهر في المقطع المتداول قاسم سليماني رفقة العالم فخري زاده، حيث يعانق سليماني العقل المدبر للقنبلة النووية الإيرانية ويقبله.

ويبين المقطع مدى العلاقة القوية التي كانت تجمع الرجلين وكلاهما من جنرالات الحرس الثوري الإيراني.

ولم يتضح توقيت الفيديو، الذي ظهر خلاله سليماني مع العالم النووي المقتول قرب طهران.

كان قاسم سليماني قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري، ما أسفر عن توترا كبيرا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، امس الجمعة، مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، في هجوم استهدف سيارته.

واتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم فخري زاده قرب طهران.

Iran Quds Force commander Qassem Soleimani hugging & kissing nuclear bomb mastermind Mohsen Fakhrizadeh.





Both of them

• Were Islamic Revolutionary Guard Corps generals

• Perpetrated or planned genocide

• Had their deaths lamented by UN's @AgnesCallamard , next head of @Amnesty pic.twitter.com/QIkFskWeV0