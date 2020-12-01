قرار عاجل من الرئيس الفرنسي بتطعيم الشعب بالكامل للوقاية من كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن إجراء حملة تطعيم عامة في فرنسا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال ماكرون في تصريحات صحفية نقلتها قناة "BFM.TV" الفرنسية، إن حملة التلقيح الأولى ضد كورونا ستكون في ديسمبر ويناير للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس في فرنسا، فيما سيتم إجراء حملة تطعيم ثانية عمومية بين شهر أبريل ويونيو المقبلين.
وسيكون وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا في فرنسا بكميات محدودة في البداية، وسيتم تطعيم المتقدمين في السن أولا، حيث رأت السلطات الفرنسية أن تحد من نقل اللقاح وتركز على العمل به في المؤسسات الاستشفائية الكبرى، نظرا لما تتطلبه عملية النقل من درجات حرارة منخفضة جدا. وستمنح إلى الأطباء مسؤولية اختيار الأشخاص الأولى بالتطعيم.
وتتجه فرنسا لإعادة فتح المتاجر وبدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي، في محاولة لإعادة فتح البلاد بعد نهاية أعياد الميلاد.
وفي وقت سابق، أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها في عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول العام المقبل، في ظل تقدم مبشر بنتائج عدد من اللقاحات المضادة لكورونا.
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 62 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1.4 مليون.