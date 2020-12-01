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محافظات

وزيرة التضامن توافق على سداد مصروفات 500 تلميذ من غير القادرين بكفرالشيخ

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:34 م
الدكتورة نفين القباج،
الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمود زيدان
وافقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على سداد مصروفات 500 تلميذ بمختلف مدارس محافظة كفر الشيخ من غير القادرين، وذلك استجابة لما تقدمت به الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.


واستمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن، إلى شرح مفصل من الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عما يحتويه المعرض من منتجات يدوية وخشبية ومنسوجات ومعرض شتاء دافئ.


وعبرت وزيرة التضامن، عن إعجابها وسعادتها بمعرض منتجات طلاب المدارس للتعليم العام والتعليم الفني الذي تفقدته بالمعرض بحديقة صنعاء، وما يضمه من أعمال خشبية متميزة، إضافة لأعمال يدوية، بالإضافة لإقامة معرض شتاء دافئ مجاني  للطلاب المنتمين للأسر غير القادرة.


جاء ذلك أثناء تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، و شاكر ندا، وكيل المديرية ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام ، والمهندس محمد السبكي، المدير العام للتعليم الفني.


ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بالمنتجات المتميزة للتعليم الفني والمجال الصناعي والتعليم العام ، وأنه صمم على شراء بعض المنتجات المتميزة ، مشيرًا إلى أنه قرر مد المعرض لمدة 15 يومًا بحديقة صنعاء.


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