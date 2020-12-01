محافظ أسوان: دفع قيمة المصالحات في مخالفات البناء لـ 142 من الأسر الفقيرة بـ22 قرية

استمرارا للمتابعة الميدانية المتواصلة للموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجنة من الجهات المختصة برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان ، وذلك للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرية الأشراف بوادي الصعايدة بمركز إدفو.









وأكد اللواء أشرف عطية أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تشهد سباق مع الزمن للإسراع بإنهائها تمهيدًا لافتتاحها وتشغيلها بما يصب في صالح المواطن الأسواني البسيط وتحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية.













وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى تشمل 11 قرية تجرى على أرضها العديد من مشروعات التطوير بإجمالي 30 مشروعا منها 11 مشروعا إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، و مشروعين لرصف الطرق ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 % ، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.









وأوضح أشرف عطية بأنه بالتوازى قامت مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بدفع قيمة المصالحات في مخالفات البناء لـ ١٤٢ من الأسر الغير قادرة موزعين على ٢٢ قرية، وذلك فى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات والأسر الأكثر احتياجا.





ولفت إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى العمل فى المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتي تشمل تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات تصل إلى 198 مليون جنيه لحل العديد من المشاكل التي يعانى منها الأهالي والمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا وتساهم في تلبية مطالبهم واحتياجات هم وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب النظيفة على مدار اليوم ، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.