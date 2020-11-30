وكيل تعليم أسوان يتفقد عددا من المدارس لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. شاهد

شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان طابور الصباح بمدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين بإدارة أسوان التعليمية، حيث رافقه عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام، وجمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية.





وأبدى وكيل الوزارة إعجابه بالتباعد بين الطلاب وارتداء الجميع الكمامات، ولكن كانت هناك بعض الملاحظات حول عدم الاهتمام بتوفير الكحول عند دخول المدرسة، والإذاعة المدرسية تفتقد لكلمة الصباح أو فقرة عن فيروس كورونا، كما لاحظ أن هناك بعض الطلاب بأرض الطابور لا يرتدون الكمامات، وقامت إدارة المدرسة بتوفيرها لهم على الفور.





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وعقب ذلك شهد حصة تربية فنية عن (النسيج) بمعمل التطوير، ثم حصة مكتبة للصف الثالث، ثم حصة لغة عربية للصف الأول سبقها شرح للطلاب عن كيفية إنشاء بريد إلكترونى، ثم تفقد وكيل الوزارة ومرافقيه نادى العلوم والابتكارات العلمية بالمدرسة، والذى يضم العديد من المجسمات والتجارب العلمية المختلفة.





ثم شهد الدكتور خالد قبيصى حصة حاسب آلى للصف الثالث، وخلال حديثه مع أبنائه الطلاب أكد الطلاب أنه يستخدمون أجهزة الحاسب على فترات متباعدة، وأبدى استياءه من ذلك، وأعطى تعليماته لإدارة المدرسة بتفعيل الأجهزة على الفور كى يستفيد الطلاب منها، فالوزارة توفر الجهاز ليتعلم الطالب عمليًا عليه، وفور ذلك تفقد حجرة التربية الزراعية، واختتم الجولة بأن شهد سيادته حصة علوم للصف الثانى.





ثم توجه القبيصى ومرافقيه إلى مدرسة أسوان الثانوية بنات والفصول الإعدادية الملحقة، وشهد حصص الفلسفة واللغة الإنجليزي واللغة عربية والتاريخ بفصول الصف الأول، وتحدث مع الطالبات حول مدى استفادتهن من التابلت فى الدخول على المنصات التعليمية وبنك المعرفة.





فيما أبدى استياءه من عدم حصول الطالبات على الأكواد الخاصة بهن حتى الآن، وعلى الفور تواصل تليفونيًا مع مدير مركز التطوير التكنولوجى، واستدعاه إلى المدرسه، وطالبه بتوزيع الأكواد على الطالبات اليوم، ثم شهد وكيل الوزارة بأحد فصول المرحلة الإعدادية حصة عن كيفية الدخول على منصات (البث المباشر).





بعدها التقى طالبات لجنة (الإجراءات الاحترازية والوقائية) وتحدث معهن عن أبرز الأنشطة التى يقمن بها داخل اللجنة، ومدى مشاركتهن فى تقديم فقرات عن فيروس كورونا فى الإذاعة المدرسية، ثم تفقد حجرة التربية الموسيقية، وأبدى إعجابه بالمراكز التى حققتها المدرسة على مستوى الجمهورية، مطالبًا إياهم بالحفاظ على نفس المستوى.





ثم شهد وكيل الوزارة بذات المدرسة الاجتماع الذى عقدته موجه عام التاريخ بالسادة موجهى الدراسات الاجتماعية، وخلال حديثه مع الحضور، أكد السيد وكيل الوزارة أهمية أن ننشر فكر (الآداء المميز للمعلم) فى تعليم أسوان، وأهمية رفع آداء وكفاءة المعلم، عن طريق إمداده بالمعرفة ومتابعته بعد ذلك، وعلى الموجه أن يكون مصدر تطوير لزميله المعلم، يعمل دومًا على تنمية خبراته وصقل مهاراته، فلابد أن تكون زيارة الموجه للمدرسة فعالة وغير روتينية، هدفها الأساسى تزويد المعلم بمهارات تحسن من آداءه أمام الطلاب، فالموجه هو النموذج المضىء أمام المعلم ،لذلك عليه الإنضباط فى الحضور والإنصراف أثناء زيارته للمدرسة.







وأكد سيادته على استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.