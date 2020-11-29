فقرة عن فيروس كورونا في الإذاعة المدرسية بأسوان.. صور

عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بقاعة اجتماعات ديوان المديرية، اجتماعًا موسعًا بمديرى ورؤساء أقسام المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمديرية والإدارات التعليمية، بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.









وفى بداية الاجتماع رحب وكيل الوزارة بالحضور، مؤكدًا على دورهم الفعال فى خدمة العملية التعليمية من خلال جولاتهم ومتابعتهم الميدانية للمدارس، التى طالبهم خلالها بضرورة أن تكون متابعة هدفها المعالجة والبناء وتعزيز الإيجابيات وإبراز النقاط المضيئة فى كل مدرسة.









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كما أكد خالد قبيصى على أن المتابعة الجيدة تبدأ من بوابة المدرسة حيث المدخل النظيف ودفتر الأمن المرقم والمختوم، وأن يسجل الزائر ساعة الدخول والخروج الحقيقية، وعدم إغفال نظافة الفناء والمدرسة بشكل عام ودورات المياه بشكل خاص، والتأكد من توافر الصابون والمطهرات، أى تطبيق المدرسة لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بما فى ذلك ارتداء العاملين بالمدرسة والطلاب للكمامات.









وأنه من الممكن للمدارس التى تقع بمناطق فقيرة الاستعانة بالجمعية التعاونية أو مجلس الأمناء أو المشاركة المجتمعية أو مجموعات التقوية، فى توفير المنظفات والمطهرات اللازمة التى تضمن سلامة أبنائنا الطلاب.









أما فيما يخص طابور الصباح فأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على أهمية مراعاة التباعد بين الطلاب وتوحيد إجراءات الطابور فيما يتعلق بالصيحة والهتاف والنشيد الوطنى، وفيما يتعلق بالنشيد شدد على ضرورة أن يردد الطلاب النشيد الوطنى لغرس روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا الطلاب.









وبالنسبة للإذاعة المدرسية أشار إلى ضرورة أن تحتوى على فقرة عن فيروس كورونا وطرق الحماية منه، وتشمل كذلك ولو مرة كل أسبوع مسابقة تعمل على تحفيز الطلاب وتشجيعهم ولو بجوائز مادية بسيطة. على أن تكون أسئلة المسابقة منوعة ومختلفة ترضى جميع الأذواق.









وعقب ذلك أكد القبيصى على ضرورة أن يتابع الحضور دخول وجلوس الطلاب داخل الفصول ومراعاة التباعد بينهم، ثم تناول أهمية أن يكون لدى الحضور إلمام ومعرفة بالمنصات الإلكترونية المختلفة مثل (بنك المعرفة - إدمودو- البث المباشر) حتى يستطيع التواصل مع المعلمين والطلاب.









وأخيرًا أكد وكيل الوزارة على أهمية أن يكون كل معلم داخل المدرسة لديه جدول يعمل به وعدم محاباة أحد على حساب الآخر أو استخدام الوساطة والمحسوبية فى ذلك، فالكل سواسية، وفى حال اكتشاف أن أحد المسئولين يعامل معلما بتميز عن زملائه، سيحال المسئول فورًا للتحقيق.