بسبب شكوى السكان.. الداخلية تغلق محل أسماك بمدينة نصر

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – جنوب سيناء – مطروح - أسيوط – البحيرة – الفيوم – الأقصر – الإسماعيلية – سوهاج – المنيا – بنى سويف – بورسعيد – قنا – القليوبية - الشرقية) عن فحص (624) حالة بين السائقين .. تبين إيجابية (63) حالة منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها فى مجال مكافحة المخدرات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.



وعلى جانب آخر واصلت أجهزة الوزارة جهودها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.





وتم تشكيل العديد من اللجان بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية.. للمرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور .. كما إضطلعت اللجان بعقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة .



