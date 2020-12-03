اقتراح بتغيير شامل في نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن "ذا تايمز" بوجود مُقترح بتغيير نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدايةٍ من دور المجموعات، وذلك في عام 2024.
وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي سيُجرى محادثات هذا الأسبوع لإجراء إصلاحات جذرية لنظام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وقالت الصحيفة إن دور المجموعات سيكون كما هو 32، أو ربما يتم زيادة عدد الفرق لـ36 فريقًا، بحيث يكون هُناك 6 مجموعات مكونة من 6 فرق، يتأهل الأول والثاني مع أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث.
وثم سيكون هُناك دور مجموعات آخر، لكن سيكونون مجتمعين في قسم واحد، لكنهم لن يلعبوا جميعًا بعضهم البعض.
وسيتم إجراء قرعة عشوائية، تقضى بأن يلعب كل فريق 10 مباريات مع 10 فرق مختلفة، خمس مباريات على أرضه، و5 خارج الديار.
وبعد ذلك سيتم تحديد مواجهات دور الستة عشر بعد ذلك من خلال ترتيب الدوري النهائي، لذا أيًا كان من يتصدر جدول الدوري سيلعب مع الفريق الذي جاء في المركز السادس عشر والثاني سيأخذ المركز الخامس عشر وهكذا.
بينما من المركز الـ17-24 سينتقلون الى الدوري الأوروبي، وسيتم إقصاء باقي الفرق من البطولة.
أقيمت قرعة المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية 2020\2021، وشهدت صدامين ناريين في نصف النهائي.
في المباراة الأولى، تلعب إيطاليا صاحبة الأرض أمام إسبانيا على ملعب سان سيرو يوم 6 أكتوبر 2021، وفي نصف النهائي الثاني تلتقي فرنسا بطلة العالم أمام بلجيكا على ملعب يوفنتوس يوم 7 أكتوبر 2021.
ويلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ملعب يوفنتوس يوم 10 أكتوبر.
وهو نفس يوم المباراة النهائية بين الثنائي الفائز على ملعب سان سيرو في العاصمة ميلانو.
ولم يسبق للمنتخبات الأربعة الفوز بالبطولة أو التواجد حتى في المربع الذهبي، إذ تعد البرتغال حاملة اللقب بعد فوزها على هولندا في نهائي النسخة السابقة –الأولى في تاريخ المسابقة-
وتأهل المنتخب الإيطالي، بعد تصدره المجموعة الأولى، برصيد 12 نقطة، وصعد منتخب بلجيكا، بعد تصدره المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة، والمنتخب الفرنسي عن المجموعة الثالثة، برصيد 16 نقطة، وأخيرا منتخب إسبانيا، بتصدره المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة.
وتستضيف إيطاليا، مواجهات نصف نهائي والمباراة النهائية، لدورى الأمم الأمم الأوروبية، حيث ستقام المواجهات فى مدينتى ميلانو وتورينو.
وتقام مباراتى الدور نصف النهائي يومى 6 و7 أكتوبر من العام المقبل، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري الأمم الأوروبية يوم 10 أكتوبر من العام المقبل 2021.
جدير بالذكر أن، منتخب البرتغال، هو حامل لقب النسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد فوزه فى المباراة النهائية على منتخب هولندا، بهدف نظيف.