كونفرنس ليج .. بطولة جديدة تطلقها الويفا بعد دوري الأبطال والدوري الأوروبي

وتنطلق الأدوار التمهيدية للنسخة الأولى من بطولة "كونفرنس ليج" في الثامن من شهر يوليو عام 2021، بينما ينطلق دور المجموعات للبطولة في السادس عشر من سبتمبر عام 2021.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا" بشكل رسمي عن استضافة ملعب كومبيتاري بالعاصمة الألبانية تيرانا نهائي النسخة الأولى لبطولة "كونفرنس ليج" التي أطلقها حديثًا، يوم 25 مايو عام 2022.

وحسب ما نشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن بطل كونفرنس ليج سيشارك مباشرة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي في النسخ التالية، حيث يشارك بها الفرق الاقل مستوي عن الدوريات الخمس الكبري على ان يشارك فرق واحد من تلك الدول الـ5.

وحسب ما نشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن بطل كونفرنس ليج سيشارك مباشرة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي في النسخ التالية، حيث يشارك بها الفرق الاقل مستوي عن الدوريات الخمس الكبري على ان يشارك فرق واحد من تلك الدول الـ5.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن "ذا تايمز" بوجود مُقترح بتغيير نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدايةٍ من دور المجموعات، وذلك في عام 2024.





وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي سيُجرى محادثات هذا الأسبوع لإجراء إصلاحات جذرية لنظام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وقالت الصحيفة إن دور المجموعات سيكون كما هو 32، أو ربما يتم زيادة عدد الفرق لـ36 فريقًا، بحيث يكون هُناك 6 مجموعات مكونة من 6 فرق، يتأهل الأول والثاني مع أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث.





وثم سيكون هُناك دور مجموعات آخر، لكن سيكونون مجتمعين في قسم واحد، لكنهم لن يلعبوا جميعًا بعضهم البعض.





وسيتم إجراء قرعة عشوائية، تقضى بأن يلعب كل فريق 10 مباريات مع 10 فرق مختلفة، خمس مباريات على أرضه، و5 خارج الديار.





وبعد ذلك سيتم تحديد مواجهات دور الستة عشر بعد ذلك من خلال ترتيب الدوري النهائي، لذا أيًا كان من يتصدر جدول الدوري سيلعب مع الفريق الذي جاء في المركز السادس عشر والثاني سيأخذ المركز الخامس عشر وهكذا.





بينما من المركز الـ17-24 سينتقلون الى الدوري الأوروبي، وسيتم إقصاء باقي الفرق من البطولة.



