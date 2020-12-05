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تعليم

لحمايتهم من كورونا.. حاسبات القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب قبل امتحانات الميدتيرم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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مريم عزت
مع انطلاق امتحانات الميدتيرم فى جامعة القاهرة، وجهت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، عدة تعليمات مهمة للطلاب قبل التوجه لأداء الامتحانات بالكلية.


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وجاءت هذه التعليمات والتوجيهات من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وجميع المتواجدين بالكلية على النحو التالي: 


أولا: الحضور إلى الكلية لأداء الامتحانات لضمان سلامة الطلاب
*عدم حضور الطالب عند الشعور بأى أعراض تنفسية مثل السعال أو آلام بالحلق أو ضيق بالتنفس وكذلك فى حالة مخالطة أحد حالات فيروس كورونا. 

* ارتداء الكمامات عند الدخول من باب الحرم الجامعى وأثناء تواجدهم داخل الكلية والتزام على جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذلك. 

* استخدام المطهرات فى غسل اليدين وعدم لمس الوجه. 

* الحفاظ على التباعد الاجتماعى متر على الأقل مع الشخص الآخر. 

* الدخول من بوابة التعقيم دون تزاحم. 

 ثانيا: لأداء الامتحانات 

1- على الطالب الدخول بـ كارنية الجامعة. 

2- على الطالب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل. 

3- يتم قياس درجات حرارة الطلاب عند الدخول للكلية باستخدام الكواشف الحرارية. 

4- فى حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة طالب يتم منعه من دخول الامتحان ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

5- يجب على كل طالب الالتزام بمكان أداء امتحانه. 

6- عدم تبادل الأدوات من الأقلام وغيرها بين طالب وآخر. 

7- عدم دخول الطالب إلى اللجنة بعد الموعد المحدد. 

8- يسمح للطالب بمغادرة لجنة الامتحان دون التقيد بمرور نصف الوقت. 

9- لا يتحرك الطالب من مكانه إلا بعد سماح المراقب له بالخروج، وذلك لمنع أكثر من طالب الخروج فى نفس الوقت لتجنب التزاحم. 

10- على الطالب سرعة الخروج من الكلية، ولن يسمح لهم بالذهاب إلى غرف أعضاء هيئة التدريس ومن يرغب فى التواصل معهم عليه التواصل من خلال البريد الإلكترونى.

ثالثا: غرف العزل والعيادات الطبية
- فى حالة ظهور أى أعراض على أحد الطلاب يتم عزلة فى الغرفة المجهزة، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرته واستدعاء الطبيب المخصص للكشف عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية. 

- توافر عيادات طبية داخل الكلية لتقديم الخدمات الصحية للطلاب. 

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