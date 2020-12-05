لحمايتهم من كورونا.. حاسبات القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب قبل امتحانات الميدتيرم

مع انطلاق امتحانات الميدتيرم فى جامعة القاهرة، وجهت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، عدة تعليمات مهمة للطلاب قبل التوجه لأداء الامتحانات بالكلية.
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وجاءت هذه التعليمات والتوجيهات من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وجميع المتواجدين بالكلية على النحو التالي:
أولا: الحضور إلى الكلية لأداء الامتحانات لضمان سلامة الطلاب
*عدم حضور الطالب عند الشعور بأى أعراض تنفسية مثل السعال أو آلام بالحلق أو ضيق بالتنفس وكذلك فى حالة مخالطة أحد حالات فيروس كورونا.
* ارتداء الكمامات عند الدخول من باب الحرم الجامعى وأثناء تواجدهم داخل الكلية والتزام على جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذلك.
* استخدام المطهرات فى غسل اليدين وعدم لمس الوجه.
* الحفاظ على التباعد الاجتماعى متر على الأقل مع الشخص الآخر.
* الدخول من بوابة التعقيم دون تزاحم.
ثانيا: لأداء الامتحانات
1- على الطالب الدخول بـ كارنية الجامعة.
2- على الطالب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.
3- يتم قياس درجات حرارة الطلاب عند الدخول للكلية باستخدام الكواشف الحرارية.
4- فى حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة طالب يتم منعه من دخول الامتحان ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
5- يجب على كل طالب الالتزام بمكان أداء امتحانه.
6- عدم تبادل الأدوات من الأقلام وغيرها بين طالب وآخر.
7- عدم دخول الطالب إلى اللجنة بعد الموعد المحدد.
8- يسمح للطالب بمغادرة لجنة الامتحان دون التقيد بمرور نصف الوقت.
9- لا يتحرك الطالب من مكانه إلا بعد سماح المراقب له بالخروج، وذلك لمنع أكثر من طالب الخروج فى نفس الوقت لتجنب التزاحم.
10- على الطالب سرعة الخروج من الكلية، ولن يسمح لهم بالذهاب إلى غرف أعضاء هيئة التدريس ومن يرغب فى التواصل معهم عليه التواصل من خلال البريد الإلكترونى.
ثالثا: غرف العزل والعيادات الطبية
- فى حالة ظهور أى أعراض على أحد الطلاب يتم عزلة فى الغرفة المجهزة، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرته واستدعاء الطبيب المخصص للكشف عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية.
- توافر عيادات طبية داخل الكلية لتقديم الخدمات الصحية للطلاب.
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