لحمايتهم من كورونا.. حاسبات القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب قبل امتحانات الميدتيرم

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وجاءت هذه التعليمات والتوجيهات من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وجميع المتواجدين بالكلية على النحو التالي:









أولا: الحضور إلى الكلية لأداء الامتحانات لضمان سلامة الطلاب



*عدم حضور الطالب عند الشعور بأى أعراض تنفسية مثل السعال أو آلام بالحلق أو ضيق بالتنفس وكذلك فى حالة مخالطة أحد حالات فيروس كورونا.





* ارتداء الكمامات عند الدخول من باب الحرم الجامعى وأثناء تواجدهم داخل الكلية والتزام على جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذلك.





* استخدام المطهرات فى غسل اليدين وعدم لمس الوجه.





* الحفاظ على التباعد الاجتماعى متر على الأقل مع الشخص الآخر.





* الدخول من بوابة التعقيم دون تزاحم.





ثانيا: لأداء الامتحانات





1- على الطالب الدخول بـ كارنية الجامعة.





2- على الطالب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.





3- يتم قياس درجات حرارة الطلاب عند الدخول للكلية باستخدام الكواشف الحرارية.





4- فى حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة طالب يتم منعه من دخول الامتحان ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.





5- يجب على كل طالب الالتزام بمكان أداء امتحانه.





6- عدم تبادل الأدوات من الأقلام وغيرها بين طالب وآخر.





7- عدم دخول الطالب إلى اللجنة بعد الموعد المحدد.





8- يسمح للطالب بمغادرة لجنة الامتحان دون التقيد بمرور نصف الوقت.





9- لا يتحرك الطالب من مكانه إلا بعد سماح المراقب له بالخروج، وذلك لمنع أكثر من طالب الخروج فى نفس الوقت لتجنب التزاحم.





10- على الطالب سرعة الخروج من الكلية، ولن يسمح لهم بالذهاب إلى غرف أعضاء هيئة التدريس ومن يرغب فى التواصل معهم عليه التواصل من خلال البريد الإلكترونى.







ثالثا: غرف العزل والعيادات الطبية



- فى حالة ظهور أى أعراض على أحد الطلاب يتم عزلة فى الغرفة المجهزة، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرته واستدعاء الطبيب المخصص للكشف عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية.





- توافر عيادات طبية داخل الكلية لتقديم الخدمات الصحية للطلاب.





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