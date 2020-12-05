فرنسا تشن حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين

اعتقلت السلطات الفرنسية 30 من المحتجين فى العاصمة باريس، بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين لقانون الأمن الشامل المثير للجدل.





وذكر المدعي العام في باريس أنه تم وضع 19 من المعتقلين رهن الاحتجاز، بعدما حاولت الشرطة تفريق المحتجين في باريس، بحسب صحيفة "لوباريزيان".





كما احتجزت الشرطة الفرنسية في مدينة نانت نحو 13 شخصا، عقب مناوشات بين رجال الأمن والمتظاهرين.





وخرجت نحو 90 مسيرة في مناطق مختلفة بأنحاء فرنسا احتجاجا على قانون "الأمن الشامل" والذي ينظر له على أنه محاولة لتقييد حرية الإعلام في البلاد.





وشهدت العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، كما أقدم محتجون على إضرام النيران في عدد من السيارات والممتلكات العامة.





وتثير المادة 24 من قانون الأمن الشامل في فرنسا جدلا واسعا، حيث تنص على تقييد نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم، وهو ما اعتبره الصحفيين والنشطاء تضييقا لحرية التعبير والصحافة.





من جانبها، قررت الحكومة الفرنسية إعادة صياغة المادة المثيرة للجدل وعزمها تقديم نسخة جديدة للبرلمان.