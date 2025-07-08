الرئيس السيسي خلال لقائه مدير روسأتوم: متابعة إنشاء محطة الضبعة النووية وتوقيع اتفاقيات تكميلية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين، بـ أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية، وذلك بحضور الدكتور أندرى بيتروف رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت، والسفير جورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، ومن الجانب المصري المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء يأتي في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية " روسأتوم" الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشان بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة، وكذا توقيع رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على العقد التكميلي ذي الصلة المرتبط بتفصيلات إنشاء المحطة، والتصميم، والمشتريات والإنشاءات.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات إنشاء المحطة النووية بالضبعة المخصصة للاستخدامات المدنية، وكافة التفصيلات ذات الصلة.