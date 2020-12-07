مركز دراسات الشرق الأوسط يكشف عن موعد فرض العقوبات على تركيا .. فيديو

قال الدكتور أحمد يوسف المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن هناك تفاهما وتنسيقا كاملا بين فرنسا ومصر في العديد من الملفات الملتهبة ومنها ملف الشرق الأوسط والملف الليبي وملف مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن فرنسا تتفهم جيدا الظروف المحيطة بمصر.





وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن العالم مقبل علي إدارة أمريكية جديدة والعالم يريد ترتيب أوراقه ويعيد ترتيب اولوياته والرئيس السيسي يريد أن يكون التعاون بين مصر وفرنسا في الفترة المقبلة واضح ومحدد وفعال.





وأوضح يوسف، أن الرئيس التركي اصبح اليوم عدوا لفرنسا، مؤكدا أن يوم الخميس القادم هناك مؤتمر قمة أوروبي سيعقد فقط لفرض العقوبات علي تركيا .





وتابع يوسف، أن زيارة الرئيس المصري لفرنسا ستشكل ضغط علي الطرف التركي وليس علي ملف الليبي فقط ولكنها أيضا على ملف البحر المتوسط، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا ستضع النقاط على الحروف بشأن تدخل تركيا بالمنطقة .





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أمس إلى مقر إقامته بفرنسا، في مستهل زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وقد شهد قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، قمة مهمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي التقى بقصر الإنفاليد الوطني بباريس مع فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل بعد ظهر، الأحد، إلى باريس، في زيارة رسمية تستمر حتى الثلاثاء، تلبية لدعوة من ماكرون؛ واستهل الرئيس السيسي نشاطه في باريس، مساء أمس، بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.



