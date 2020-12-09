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مرأة

أسباب ضيق التنفس مع كحة.. أبرزها الربو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
أسباب ضيق التنفس
أسباب ضيق التنفس مع كحة
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آية التيجي
تعتبر أهم أسباب ضيق التنفس مع كحة من اعراض الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ؛ حيث يميل السعال إلى أن يكون رطبًا، وذلك لأن الرئتين تمتلئان بالمخاط، وغالبًا ما يتحول السعال الرطب إلى سعال جاف لا ينتج عنه مخاط الأمر الذي يؤدي إلى ضيق التنفس.

وبحسب أطباء ، في أغلب الأحيان ، يكون من أسباب ضيق التنفس مع كحة السعال الجاف ناتجًا عن فيروس الإنفلونزا، وليس من غير المألوف أن يستمر السعال الجاف لأسابيع بعد الزكام أو الأنفلونزا .

ويضاعف موسم البرد والإنفلونزا حقيقة أن أنظمة التدفئة المنزلية يمكن أن تسبب في جفاف الهواء، وهي أحد أبرز أسباب ضيق التنفس مع كحة، ويمكن أن يؤدي استنشاق الهواء الجاف إلى تهيج الحلق وإطالة وقت الشفاء، وتشمل الأسباب الشائعة الأخرى اسباب ضيق التنفس مع كحة ما يلي:

1- الربو:
يؤدي الربو إلى تضخم الشعب الهوائية وتضيقها، يمكن أن يكون أحد أسباب ضيق التنفس مع كحة جاف وصفير خلال الشهيق والزفير.

2- اضطراب الارتجاع المعدي المريئي (GERD):
ويعتبر اضطرابا الارتجاع المعدي المريئي هو أحد أسباب ضيق التنفس مع كحة، وذلك لأنه نوع من الارتجاع الحمضي المزمن الذي يمكن أن يتسبب في تلف المريء. يمكن أن يؤدي تهيج المريء إلى رد فعل السعال.

3- سيلان الأنف :
يعتبر سيلان الأنف من أعراض نزلات البرد والحساسية الموسمية ، يقطر المخاط من الجزء الخلفي من الحلق ، وينشط منعكس السعال،
يمكن أن تؤدي الحساسية والمهيجات الموجودة في الهواء ان تكون احد أسباب ضيق التنفس مع كحة وإطالة وقت الشفاء أو التسبب في زيادة إفراز المخاط،  تشمل المهيجات الشائعة الدخان وحبوب اللقاح وشعر الحيوانات الأليفة.

4- الأدوية :
وهناك بعض الأدوية التي يمكن ان تكون احد أسباب ضيق التنفس مع كحة، ومن أبرز هذه الأدوية، مثل إنالابريل (Vasotec) و يسينوبريل (Prinivil، Zestril)، هي العقاقير التي تسبب السعال الجاف المزمن في حوالي 20 في المئة من الناس.

5- السعال الديكي:
ومن أبرز  أسباب ضيق التنفس مع كحة السعال الديكي، وهو عدوى الجهاز التنفسي المعدية التي تسبب سعال جاف مميز مع صوت صفير أثناء التنفس وعدم القدرة على الحصول على الهواء بشكل كافي.
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