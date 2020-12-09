أسباب ضيق التنفس مع كحة.. أبرزها الربو

وبحسب أطباء ، في أغلب الأحيان ، يكون من أسباب ضيق التنفس مع كحة السعال الجاف ناتجًا عن فيروس الإنفلونزا، وليس من غير المألوف أن يستمر السعال الجاف لأسابيع بعد الزكام أو الأنفلونزا .





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ويضاعف موسم البرد والإنفلونزا حقيقة أن أنظمة التدفئة المنزلية يمكن أن تسبب في جفاف الهواء، وهي أحد أبرز أسباب ضيق التنفس مع كحة، ويمكن أن يؤدي استنشاق الهواء الجاف إلى تهيج الحلق وإطالة وقت الشفاء، و تشمل الأسباب الشائعة الأخرى اسباب ضيق التنفس مع كحة ما يلي:





1- الربو:





يؤدي الربو إلى تضخم الشعب الهوائية وتضيقها، يمكن أن يكون أحد أسباب ضيق التنفس مع كحة جاف وصفير خلال الشهيق والزفير.

2- اضطراب الارتجاع المعدي المريئي (GERD):

ويعتبر اضطرابا الارتجاع المعدي المريئي هو أحد أسباب ضيق التنفس مع كحة، وذلك لأنه نوع من الارتجاع الحمضي المزمن الذي يمكن أن يتسبب في تلف المريء. يمكن أن يؤدي تهيج المريء إلى رد فعل ويعتبر اضطرابا الارتجاع المعدي المريئي هو أحدنوع من الارتجاع الحمضي المزمن الذي يمكن أن يتسبب في تلف المريء. يمكن أن يؤدي تهيج المريء إلى رد فعل السعال





3- سيلان الأنف :

يعتبر سيلان الأنف من يعتبر سيلان الأنف من أعراض نزلات البرد والحساسية الموسمية ، يقطر المخاط من الجزء الخلفي من الحلق ، وينشط منعكس السعال،

يمكن أن تؤدي الحساسية والمهيجات الموجودة في الهواء ان تكون احد أسباب ضيق التنفس مع كحة وإطالة وقت الشفاء أو التسبب في زيادة إفراز المخاط، تشمل المهيجات الشائعة الدخان وحبوب اللقاح وشعر الحيوانات الأليفة.





4- الأدوية :

وهناك بعض الأدوية التي يمكن ان تكون احد سباب ضيق التنفس مع كحة، ومن هذه الأدوية، مثل إنالابريل (Vasotec) و يسينوبريل (Prinivil، Zestril)، هي العقاقير التي تسبب السعال الجاف المزمن في حوالي 20 في المئة من الناس. وهناك بعض الأدوية التي يمكن ان تكون احدأبرزالأدوية، مثل إنالابريل (Vasotec) و يسينوبريل (Prinivil، Zestril)، هي العقاقير التي تسبب السعال الجاف المزمن في حوالي 20 في المئة من الناس.



