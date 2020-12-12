محمد نبيل يكتب: القاهرة السينمائي 42.. ما له وما عليه

انقضت فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن طاردت الفضائح عدد من مخرجي الأفلام المصرية المشاركة، تارة بسبب تهم التحرش، وتارة أخرى عن سرقة مجهود وفكرة، ولكنها تظل اتهامات حتى يثبت العكس، ولن تبقى في الذاكرة كثيرا حينما يتم التأريخ لهذه الدورة الاستثنائية، التي تقام بعد إلغاء عشرات المهرجانات على مستوى العالم بسبب الجائحة.





اشادة مستحقة

على مدار أيام المهرجان استمتعنا بعدد هائل من الأفلام الرائعة سواء تلك التي يتم تقديمها في عرضها العالمي الأول، أو مجموعة من أفضل الإنتاجات العالمية، التي وفرها فريق البرمجة، وجعلتنا ربما نعيد اكتشاف عصر جديد للسينما في هذا التوقيت الحرج من عمر الصناعة، ومع اجتياح فيروس كورونا للعالم، وشل حركة الأستوديوهات ودور العرض.





بذلت وزارة الصحة مجهود كبير في تقديم خدماتها الطبية على مدار الساعة، ونشرت فريق محترف داخل مختلف الفعاليات لضمان تحقيق أعلى قدر من معدلات السلامة، سواء بتطبيق تباعد اجتماعي صارم، أو توفير مستلزمات الوقاية من المعقمات والكمامات، فضلا عن اجراء بعض الكشوفات على الحضور من قياس للسكر أو الضغط، والحرص على قياس الحرارة عند كل المداخل المؤدية للعروض.



أزمة التذاكر

برغم الجهد المضنى الذي بذله منسق المكتب الفني الناقد أندرو محسن في توفير ما يلزم من تذاكر عروض الأفلام لبعض الصحفيين والنقاد وفقا لما يملك، إلا أن جملة SOLD OUT لم تختفي حتى نهاية أيام العروض، وهو ما يعني بالضرورة أن هناك إقبالا كبيرا على العروض في ظل قلة عدد مقاعد القاعات وفقا للإرشادات الصحية، ولكنه يعنى أيضا أن هناك خلال ما فشل المدير التنفيذي عمر قاسم على مجابهته.





سرعة استجابة المهرجان بتوفير منفذ مخصص لتذاكر الصحفيين جاءت سريعة مع انطلاق عروض اليوم الثاني مباشرة، وهو ما حدث بالضبط العام الماضي، تكدس، صخت، شكاوى، ثم البحث عن حلول، وكأننا نعيد اختراع، أو نراهن على تكرار نفس الأسلوب والحصول على نتائج مختلفة.





لابد أن يفكر المهرجان في الخروج لافق أكثر رحابة من قاعات دار الأوبرا التي غدت محدودة، خاصة مع تزايد أعداد المحبين والمتابعين له، وأن يجد وسيلة للحصول على قاعات ذات قدرة استيعابية أكبر، أو ربما ننتظر افتتاح مدينة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وتحوى أحدث أنظمة العرض وأكثرها تطورا.





مركز السينما العربية

يتحاشى الكثيرون طبقا لدرجات مصالحهم وعلاقتهم الحديث عن دور مركز السينما العربية في السيطرة على أيام القاهرة لصناعة السينما، واستغلالها لصالح (ماد سوليوشنز)، سواء عن طريق محاولة توجيه الجوائز، وهو ما حدث مع OSN وأدى لانسحابها من ملتقي القاهرة، أو الضغط لحصول بعض مشاريع الأفلام دون غيرها على منح دعم محددة، وهو ما تم رفضه من بعض الكيانات بشكل مباشر طبقا لمصادر خاصة، أو حتى العمل على تمرير بعض الأفلام فوق رغبة المبرمجين، مثل ما حدث في فيلم "عنها" بعد رفضه من مهرجان الجونة، ثم مهرجان القاهرة، ولكنه شارك في النهاية بالمسابقة الدولية، وشهد عرضه فضيحة بحجز نصف قاعة المسرح الكبير لصالح منتجته، فيما يواجه مخرجه تهما بالتحرش.





رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي وهو الصديق المقرب لمؤسسي "ماد" والذين يتولون بدورهم مسؤولية الترويج لشركته "فيلم كلينك"، أعطى بدوره الضوء الأخضر لمنصة نتفليكس في تقديم أكثر من حلقة نقاشية على مدار سنوات عمله بـ "القاهرة السينمائي"، بعضها لم يسمح للصحفيين حضورها، وبعد أن وثق علاقته بهم، أثمر التعاون معهم في انتاج أحدث مشروعاته مسلسل "ما وراء الطبيعة".





يقدم مركز السينما العربية للعام الثاني على التوالي جائزة أفضل فيلم أوروبي بالمهرجان طبقا لتصويت عدد من النقاد المحترمين حول العالم العربي، وهي الجائزة التي شرع بتقديم نسختها العربية بمهرجان كان السينمائي الدولي منذ عدة دورات، فهل من اللائق أن يخصص مهرجان القاهرة أكبر قاعاته لمنح الجائزة التي لا قيمة تذكر لها، فيما يكتفي المركز بحجز قاعة صغيرة مدفوعة في المهرجان الفرنسي.





أخيرا.. بالرغم من تقدم عشرات المشاريع سعيا إلى الحصول على منحة تطوير في مرحلة ما بعد الإنتاج، اختارت إدارة الملتقى مشروع فيلم روائي وحيد، وهو "الزقاق" من إخراج باسل غندور من أجل ضمان حصوله -بالتزكية – على الجوائز، وهو ما حدث بالفعل وحصد الفيلم على مجموع جوائز 20 ألف دولار، برغم تطاول منتجته في وقت سابق على الدولة المصرية كما أشرنا تفصيلا بموقع صدى البلد من قبل.





