هل يجوز إعطاء الصدقة لشخص يدخن ؟ .. مستشار المفتي يجيب

هل يجوز إعطاء الصدقة لشخص يدخن ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيسبوك.
وأضاف الأطرش لـ" صدى البلد" خلال اجابته عن سؤال شخص يقول: تصدقت بمبلغ صغير وأردت أن أخفي ذلك على الشخص الذي يجمع هذه الأموال لعدم وجود صندوق بالمسجد فقلت له عثرت علي هذا المبلغ فإذا لم تجد صاحبه فضعه في مصاريف المسجد فهل هذا جائز؟ قائلا لا يجوز وحُسبت عليك كذبة.. لافتا الى انه ليس بالضروري ان تكون الصدقة بمبلغ كبير المهم ان تكون خالصة لوجه الله تعالى ولو كانت بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك ان تتوب وتستغفر الله على هذا الذنب وستقبل صدقتك إن شاء الله.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز شرعا لو كان فقيرا أو محتاجا لأن المدخن ليس خارجا من الملة والعياذ بالله ، ويجوز التصدق على أبنائه ايضا.
وأضاف عاشور أن الصدقة جائزة لأي شخص فقير محتاج سواء كان مرتكبا للمعاصي أو الذنوب أو مدخنا، فقد يكون هذا الشخص أفضل عند الله من شخص آخر لا يدخن، مؤكدا ان الامور لا تقاس بهذه الطريقة ، وعليك ان تدعو له بالهداية .
هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة ؟
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة لأن الكذب بجميع صوره حرام إلا في حالات ثلاث وهي إنقاذ نفس بريئة من القتل أو لتضليل العدو أو لاستمرار الحياة الزوجية.
وأضاف الأطرش لـ" صدى البلد" خلال اجابته عن سؤال شخص يقول: تصدقت بمبلغ صغير وأردت أن أخفي ذلك على الشخص الذي يجمع هذه الأموال لعدم وجود صندوق بالمسجد فقلت له عثرت علي هذا المبلغ فإذا لم تجد صاحبه فضعه في مصاريف المسجد فهل هذا جائز؟ قائلا لا يجوز وحُسبت عليك كذبة.. لافتا الى انه ليس بالضروري ان تكون الصدقة بمبلغ كبير المهم ان تكون خالصة لوجه الله تعالى ولو كانت بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك ان تتوب وتستغفر الله على هذا الذنب وستقبل صدقتك إن شاء الله.
فضل الصدقة
وقالت دار الإفتاء، إن الصدقة سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، مشيرة إلى أن صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير.