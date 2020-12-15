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برلمان

الـ 14 عالميا .. برلمانية: مصر من القوى العظمى اقتصاديا والمستثمرين يتجهون إليها

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:18 م
الدكتورة بسنت فهمي
الدكتورة بسنت فهمي
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القسم السياسي
علقت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على تقرير "مصر في عيون العالم"، الذي استعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بخصوص احتلال مصر للمركز الثاني عربيًّا، والـ 36 عالميًّا في 2019، قائلة:"مصر اتخذت خطوات قوية نحو الإصلاح الاقتصادي وجذب المستثمرين منذ عام 2016 ومنذ ذلك الوقت وقد حققت مصر انجازات هائلة". 

أكدت "فهمي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر استطاعت أن تحقق إنجازا نال دهشة العالم أجمع  خاصة بعد تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة أصدرت عدد من القوانين التي ساعدت على فتح آفاق جديدة للاستثمار. 

وأوضحت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر أصبحت الآن في مصاف الدول المتقدمة، قائلة:"دلوقتي بقا عندنا بنية تحتية جيدة جدا وعندنا احتياطي نقدي كبير وبقينا بنصدر أكتر ما بنستورد فمن الطبيعي أن تصبح مصر ملاذا للمستثمرين". 

ويذكر أن  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد استعرض الجزء الثاني من إصداره "مصر في عيون العالم – النصف الأول 2020" من خلال فيديو على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،حيث يسلط الفيديو الضوء على أبرز المؤشرات التي حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.

وأوضح "تقرير مصر في عيون العالم" أن مصر قد احتلت المركز الثاني عربيًّا، والـ 36 عالميًّا في 2019، بناءً على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية وقدرتها على مواكبة التغيير ودفع عجلة التنمية وذلك وفقًا لـ " مؤشر أفضل الدول 2020".

كما جاءت مصر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ 14 عالميًّا في خدمات التعهيد في مؤشر "جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد العالمية 2019" واعتبرها المؤشر من أهم الوجهات جذبًا للشركات متعددة الجنسيات.

وقد سلط التقرير كذلك الضوء على "مؤشر معدل إنتاجية العامل في إفريقيا 2020" الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، حيث اعتبر مصر ضمن الدول الأقل في نسب التسرب من التعليم. 
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