بعد نفي كهربا اعتذاره لـ محمد فضل.. تفاصيل الخلاف وسر الورقة الممنوعة من العرض

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الأهلي، اعتذر بالفعل لـ محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، بعد نشوب أزمة بينهما خلال مراسم تسليم الفارس الأحمر، درع الدوري الممتاز.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن محمود كهربا حضر إلى مقر الاتحاد المصري للكرة القدم، لمقابلة محمد فضل، وأبدى اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري .





وأكد هاني حتحوت، أن محمود كهربا وقع على ورقة اعتذار لمحمد فضل، جاء فيها:” أقر أنا محمود كهربا، أنه تم إنهاء أزمته مع محمد فضل، في إطار من الاحترام”. مضيفا :” محمد فضل أخويا الكبير ولا أرغب في الاستمرار في شكواي بحقه وأرغب في سحبها”.





وكشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، حقيقة اعتذاره لـ محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، بعد واقعة الاحتفال بدرع الدوري الشهيرة .





وقال "كهربا" في تصريحات تليفزيونية: لا توجد أزمة مع محمد فضل، وفي نهائي بطولة دوري الأبطال تصافحنا، والأمور تسير بشكل طبيعي، ولكنني لم أعتذر، ولكن قلت له أنت زي أخويا الكبير، وأنا معنديش مشكله ، والأهلي ساندني في أزمتي".





وعن أزمة السوبر قال كهربا : لم أفتعل أزمة السوبر وعبدالله جمعة أخي الصغير وحاولت فقط إبعاده عن جماهير الأهلي وحتى الوقت الحالي لا أعرف سبب إيقافي .





وأضاف : شيكابالا تكلم معي بعد الإيقاف وقالي "ما تزعلش" ، هو موهبة كبيرة ولكن لا يجوز ان تعادي الجمهور والخلاف مع الجماهير قديم منذ واقعة رفع الحذاء .