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ثقافة

مصر تسجل "النسيج اليدوي بالصعيد" على قوائم التراث الثقافي العالمي غير المادي باليونسكو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:43 م
النسيج اليدوي
النسيج اليدوي
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أ ش أ
نجحت مصر في تسجيل "النسيج اليدوي بالصعيد" على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو وذلك عبر جهود وزارتي الثقافة ووزارة الخارجية وهو الملف الخامس الذي تم تسجيله بعد (السيرة الهلالية والتحطيب والممارسات المرتبطة بالنخلة والأراجوز)، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية التي انعقدت بتقنية الاتصال المرئي اليوم الأربعاء.


وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في تصريح اليوم الأربعاء، إن تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو يعد إنجازًا جديدًا لمصر في مجال صون الهوية المصرية مما يساعد على الحوار بين الثقافات ومن شأنه رفع الوعي بالتراث الثقافي غير المادي وزيادة محصلة المعارف والمهارات الغنية التي تتوارثها الأجيال.


وأكدت على القيمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يضمها ملف النسيج اليدوي باعتباره جزءا من التراث الجامع المساهم في الحفاظ على الطابع المميز للشخصية المصرية ومحفزًا للاستمرارية في استلهام جذور الموروث الحضاري للمجتمع.


وأشارت إلى جهود وزارة الخارجية في مساندة ودعم إدارة هذا الملف الهام، ووجهت الشكر للجمعية المصرية للمأثورات الشعبية برئاسة الدكتور أحمد مرسي على إعداد الملف للتسجيل علي قوائم اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي العالمي (2003) ولممثلي مصر في الاجتماع الدكتورة نهلة إمام خبير التراث الثقافي غير المادي والمستشار وائل عبد الوهاب ممثل وفد مصر باليونسكو، موجهة التحية والتهنئة لأهالي الصعيد الذين أبدعوا في الحفاظ على مفردات ارثهم الثقافي متمثلًا في هذا العنصر المهم.


حضر الاجتماع جميع الدول الأعضاء ومنها 24 دولة لها حق التصويت حيث قاد دعم إدراج الملف المصري الدول العربية الأعضاء وهي المملكة العربية السعودية والكويت والمملكة المغربية.
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