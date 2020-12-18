خطوة بخطوة.. إزاي تستخرج شهادة إعفاء من الجيش

تعد إدارة التجنيد والتعبئة من أقدم الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وهي من الإدارات في القوات المسلحة، التى تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، وخلال الفترة الماضية تم تطوير العديد من الخدمات تيسيرًا على المواطنين والشباب المقبلين على التجنيد، وشهدت إدارة التجنيد والتعبئة خلال الفترة الماضية عملية تطوير كُبرى وفي جميع المناطق لتيسير الخدمة المقدمة للمواطنين ولشباب التجنيد.
فقد تم تطوير مجمع خدمة المواطنين بالإدارة ومناطق التجنيد ليقوم بإنهاء جميع المعاملات التجنيدية فى أسرع وقت ممكن، واستخراج تصاريح السفر للخارج للشبان الحاصلين على إعفاء مؤقت، استثناء مؤقت، تحت الطلب ولمن أدى الخدمة العسكرية وما زال فى خدمة الاحتياط، واستخراج شهادات المعاملة التجنيدية المختلفة "إعفاء مؤقت / إعفاء نهائى – تحت الطلب - لم يصبه الدور – إلخ".
ويقدم خدمات إصدار التأجيلات الدراسية للطلبة الدارسين في داخل الجمهورية من خلال مكاتب الاتصال التابعة لإدارة التجنيد والتعبئة والمتواجدة بالجامعات، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في جميع مجمعات خدمة المواطنين على مستوى مناطق التجنيد من خلال ماكينات الدفع غير النقدي.
وتم تطوير إصدار شهادة المعاملة التجنيدية بحجم الكارنيه كإصدار ثانٍ لتكون وثيقة مع الشاب لتحديد الموقف التجنيدى، وذلك استكمالًا لسياسة التطوير بالقوات المسلحة ومعاونة أجهزة الدولة المختلفة ومسئولي وزارة الداخلية فى سرعة الاطلاع وتحديد الموقف التجنيدي.
استخراج شهادة الإعفاء
الشهادة التي يتم إستخراجها هى شهادة الإعفاء المصغرة "بحجم الكارنيه"، وحال طلب شهادة إعفاء ورقية "إضافية" يتم إستخراجها برسوم إضافية.
يتم بعدها تحديد مكان إستلام شهادة الإعفاء، كما يتم الضغط على تسجيل البيانات والإحتفاظ برقم الطلب المقدم، ويتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.
ويتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الإستعلام عن شهادة الإعفاء بإستخدام البيانات الأساسية "نوع الإعفاء - الرقم الثلاثى - الرقم القومى"، ويتم الرد بموقف الدراسة بأحد النتائج الآتية:
= لا مانع من إستخراج شهادة الإعفاء بعد سداد الرسوم المقررة.
= لإستكمال دراسة طلبكم مطلوب رفع المرفقات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني عند الإستعلام عن موقف الطلب.
= لا مانع من إستخراج شهادة الإعفاء بعد تقديم المستندات المطلوبة لادارة التجنيد والتعبئة / منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها.
= لا مانع من استخراج شهادة الاعفاء برجاء التوجه الى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها ومعك صورة شخصية مقاس 4*6 خلفية بيضاء.
= برجاء التقدم لادارة التجنيد والتعبئة لمراجعة موقفك وإستخراج شهادة الإعفاء.
= برجاء التقدم لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لمراجعة موقفك وإستخراج شهادة الإعفاء.
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