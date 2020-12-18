خطوة بخطوة.. إزاي تستخرج شهادة إعفاء من الجيش

استخراج شهادة الإعفاء

الشهادة التي يتم إستخراجها هى شهادة الإعفاء المصغرة "بحجم الكارنيه"، وحال طلب شهادة إعفاء ورقية "إضافية" يتم إستخراجها برسوم إضافية.





يتم بعدها تحديد مكان إستلام شهادة الإعفاء، كما يتم الضغط على تسجيل البيانات والإحتفاظ برقم الطلب المقدم، و يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.





ويتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الإستعلام عن شهادة الإعفاء بإستخدام البيانات الأساسية "نوع الإعفاء - الرقم الثلاثى - الرقم القومى"، و يتم الرد بموقف الدراسة بأحد النتائج الآتية :





= لا مانع من إستخراج شهادة الإعفاء بعد سداد الرسوم المقررة.

= لإستكمال دراسة طلبكم مطلوب رفع المرفقات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني عند الإستعلام عن موقف الطلب.

= لا مانع من إستخراج شهادة الإعفاء بعد تقديم المستندات المطلوبة لادارة التجنيد والتعبئة / منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها.

= لا مانع من استخراج شهادة الاعفاء برجاء التوجه الى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها ومعك صورة شخصية مقاس 4*6 خلفية بيضاء.

= برجاء التقدم لادارة التجنيد والتعبئة لمراجعة موقفك وإستخراج شهادة الإعفاء.

= برجاء التقدم لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لمراجعة موقفك وإستخراج شهادة الإعفاء.





للتسجيل أضغط هنا