ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يتواصل مع وكيل أشيمبونج لحل أزمة المستحقات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:08 م
أشيمبونج
أشيمبونج
Advertisements
القسم الرياضي


كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن تواصل مسوؤلي النادي مساء أمس الأربعاء ،مع الغاني بنجامين اشيمبونج ووكيل أعماله وائل الخربتاوي.

يأتي هذا من أجل حل أزمة مستحقات اللاعب بشكل ودي، وإنهاء هذا الملف خلال الأيام الحاليه .  

 وأكد المصدر أن كل الحلول مطروحة، من أجل تخفيض المبلغ الذي يحق للاعب الحصول عليه وفقًا لما أقرته محكمة الكاس خلال الساعات الماضية.


  يذكر أن أشيمبونج حصل على حكم يلزم الزمالك بدفع مليون و200 ألف دولار للاعب، بعد إثباته توقيع على إقرار المخالصة المالية بالإكراه وتحت التهديد.  


 وكان الزمالك ضم أشيمبونج من الداخلية ولكن لم ينجح اللاعب الغاني في إثبات نفسه مع الفريق الأبيض ليرحل سريعًا دون إضافة أي بصمة.‏



فيما نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك كل ما تردد في الساعات الأخيرة باحدي  الصحف الورقية حول وجود حالات فساد وتوريط للنادي بشأن قضايا النادي مع لاعبيه الأجانب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية الدولية .


وأكدت اللجنة أنها لم تصرح لأي من وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة أو الهجوم على  اي شخص أو إتهام أحد  بالتسبب في توريط النادي بالغرامة المالية الكبيرة .



وشددت اللجنة على أنها تسعى لاتخاذ كل الخطوات التي تحفظ حقوق النادي وكل ما ينشر بعيدا عن المنظومة الإعلامية بالنادي هو مجرد اجتهادات صحفية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قيد المثلوثي في القائمة الإفريقية للزمالك بعد وصول بطاقته الدولية

تخبط داخل الزمالك بسبب الصفقات الجديدة.. تفاصيل

الزمالك في ورطة مالية جديدة بسبب أشيمبونج |تفاصيل

المحكمة الرياضية تصدم الزمالك في قضية أشيمبونج

أخبار الرياضة| سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر يتواجد في غرفة خلع الملابس.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي.. وليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام

إدارة الزمالك ترد على وجود فساد في قضايا النادي مع لاعبيه الأجانب

ترشيحاتنا

مساعد وزير الداخلية: قبول 2806 طلاب فى كلية الشرطة هذا العام

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

شكلها لجنة ملاكي.. شوبير يثير الجدل بعد الإطاحة بالجنايني من اتحاد الكرة

المالك أم صاحب العقار.. مجلس الدولة يحدد مخالفات التصالح

شطة: أنقذت موسيماني من ورطة الاستبعاد من دورى أبطال أفريقيا

سعر ومواصفات كيا سبورتاج Kia sportage jbl black edition.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم كدواء لآلاف السنين.. احرص على تناول هذه الكمية من الرمان يوميا

تعرف على الفرق بين جلطات الدم وكورونا.. وأسباب الإصابة بها

أحبته فقتلها بـ 4 رصاصات .. الأميرة فتحية هجرت مصر وزوجها أنهى حياتها في أمريكا