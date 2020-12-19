السجن 10 سنوات لسيدة انتحلت صفة رئيس النيابة الإدارية في الفيوم

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب بمحافظة الفيوم ، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على لاشين ومحمد البرولسي ، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي ، بالسجن 10 سنوات لسيدة ورجل لانتحال الأولى صفة رئيس نيابة إدارية، واشتراكها مع الثانى فى تزوير محررات رسمية واستغلال ذلك فى الاستيلاء على سيارة مواطن.

تعود وقائع القضية فى اوائل عام 2019 الى اتهام النيابة العامة لكلا من ايمان . ع 42 سنة ربة منزل وعامر .ع 38 سنة صاحب معرض سيراميك ، اشتركا فى الاتفاق مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين "كارنيه نيابة إدارية ورخصة تسيير" والمنسوب صدورهما الى هيئة النيابة الإدارية ووحدة مرور طامية.

اتفقا مع المجهول على تطويرها وأمداه بالبيانات المدونة بهما فزورهما وذيلهما بأختام وتوقيعات مزورة كما أنهما بالاتفاق مع هذا المجهول زورا خاتمى شعار الجمهورية المنسوبين للجهتين واستخدمهما فى أعمال النصب كما قدمت المتهمة كارنيه النيابة الإدارية المزور للمجنى عليه وضابط الواقعة على انه غير مزور وأنها صفتها الحقيقة.

كما اشترك المتهمين فى تزوير عقد إيجار سيارة وإيصالين أمانة بأن اتفقا على أن تنتحل المتهمة الأولى شخصية فاطمة مصطفى عبد الحميد وتذيل هذه المحررات بهذا الاسم المخالف للحقيقة وقدمت المتهمة كارنيه النيابة المزور للمجنى عليه قاصدين النصب على المجنى عليه والاستيلاء على سيارته وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك.

وتوصل المتهمان إلى الاستيلاء على السيارة رقم ف د ص 6952 المملوكين للمجنى عليه السيد ممدوح السيد بعد الاحتيال عليه وايامه ان المتهمة رئيسة نيابة إدارية وترغب فى شراء سيارة وكذلك تقديم عقد إيجار مزور وإيصالين أمانة مزورين يحملان الاسم المستعار للمتهمة.

وبسؤال الشاهد الأول السيد ممدوح السيد 23 سنة طالب بكلية السياحة والفنادق أكد أنه تعرف على المتهمة الأولى أثناء شراء سيارته و قدمت له كارنيه النيابة الإدارية وقامت بتوقيع عقد إيجار السيارة وإيصالين أمانة باسمها الموجود بالكارنيه لايهامه بقدرتها على الشراء ولكنها ستستأجرها لتجريبها وبالفعل حصلت على السيارة دون دفع مقابل لذلك.

وقال الشاهد الثالث محمود مصطفى عبد العليم 38 سنة مقدم شرطة ورئيس قسم مباحث الأموال العامة بأن تحرياته توصلت الى قيام المتهمين بالإشتراك مع آخر بتطوير متحررين رسميين وتقليد الأختام الممهورة واستخدمت المتهمة المحرر المزور الأول وهو كارنيه النيابة الإدارية للإستيلاء على سيارة الشاهد الأول ومنع الشاهد الثانى من ضبطها وتوقيع ها على محررات عرفيه وهى عقد إيجار السيارة وإيصالين إيمانية بإسم مزيف لبث الطمأنينة فى نفس المجنى عليه والاستيلاء على سيارته.

وأثبت قسم التزييف والتزوير أن الكارنيه المضبوط ورخصة التسيير مزوران كما أقرت المتهمة الأولى بأنها وقعت على عقد الإيجار وإيصالين الأمانة بإسم مزيف ومخالف للحقيقة وأنها حصلت على الكارنيه المزور من المتهم الثاني.

وتم القبض على المتهمين ، وقررت نيابة الفيوم حبسهما على ذمة التحقيقات ، أحيلا الى محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب بمحافظة الفيوم ، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على لاشين ومحمد البرولسي ، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي ، بالسجن 10 سنوات.