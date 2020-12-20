حفر اسمه واسم مصر فى التاريخ .. رامز أمير يهنئ بيج رامي

هنأ الفنان رامز أمير البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" لفوزه بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020.





ونشر رامز أمير صورة لممدوح السبيعي وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلا: " عملهههههههها .. فخر العرب خطف المركز الأول .. بيج رامى حفر اسمه و اسم مصر و العرب فى التاريخ .. الف مليون مبروك يا اخويا، خليتنى اعيط من الفرحة يا راااااااامى، شكرا انك رفعت راس مصر و العرب، شكرا انك كنت قد حبهم و تشجيعهم ليك @big_ramy #1 #mrolympia".





وكان البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" قد فاز بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.





وتوج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.





وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.





كما فاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".



