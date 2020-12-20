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الحماية الاجتماعية: تدريب المعلمات على استخدام البرامج التعليمية الرقمية .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:40 م
مدارس مجتمعية
مدارس مجتمعية
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ياسمين القصاص

قالت دعاء عرفة، مسئول برامج الحماية الإجتماعية ببرنامج الأغذية العالمية: إن وزارة التربية والتعليم قامت بإنشاء المدارس الإجتماعية في المناطق التي تقصر في تعليم البنات، حيث تلتحق بها البنات حتى سن 14 عاما فيتم التعليم بهذه المدارس عن طريق التعلم النشط، حيث يضم الفصل الواحد طلابا من الصف الأول حتى الصف السادس، وحينها يحصل هؤلاء الطلاب على الشهادة الإعدادية، ومن ثم يتمكنوا من استكمال تعليمهم في المرحلة الإعدادية.

وأضافت دعاء عرفة، خلال حوارها فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أننا نسعى من خلال التعاون بين  برنامج الأغذية العالمى ووزارة التربية والتعليم،  لامداد تلك المدارس المجتمعية بالتكنولوجيا، حتى يتم دعمها  لتكون لديهم فرص متساوية مثل مدارس التعليم العام والخاص، منوهة إلى أن برنامج الحماية الإجتماعية يقوم بتدريب المعلمين والطلاب على استخدام المصادر التعليمية الرقمية، وخاصة بنك المعرفة المصرى، طبقا لرؤية الدكتور طارق شوقى وزير التعليم. 

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم أعدت برنامجا متكاملا لتدريب المعلمات،  يتم تنفيذه  لمعلمات التدريب مضيفة أن الوزارة قامت بإدخال التكنولوجيا فى التعليم بتطبيق العديد من البرامج التعليمية. 


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