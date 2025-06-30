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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

اللاعيبة عايزة تروح الأهلي.. المصري يكشف صفقاته الجديدة

لاعبي المصري البورسعيدي
لاعبي المصري البورسعيدي
كريم ناصر

أكد ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، أن تعاقد المصري مع عمر الساعي سيتم ضمن صفقة انتقال أحمد عيد لصفوف فريق الكرة الأول بالنادي لأهلي.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: سنتعاقد مع عمر الساعي ضمن صفقة انتقال أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق إلى الأهلي، منوها بأن التعاقد مع عمر الساعي جاء بناء على طلب من مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي. 

وأضاف : عمر الساعي مهاجم مميز وسيمثل إضافة قوية للمصري البورسعيدي، وقدم مستويات طيبة مع الإسماعيلي. 

وتابع: وافقنا على التعاقد مع عمر الساعي، وأثق أن اللاعب سيمثل إضافة قوية لهجوم المصري البورسعيدي الموسم المقبل. 

المصري المصري البورسعيدي كرة القدم الاهلي النادي الاهلي

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