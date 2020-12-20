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محافظات

إزالة 3 أكشاك على الطريق بأبو النمرس.. صور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:44 م
إزالة الأكشاك المخالفة
إزالة الأكشاك المخالفة
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محمد الصاحى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو النمرس في الجيزة، حملة لإزالة الأكشاك المخالفة في حرم الطريق، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالحفاظ على المظهر العام وإزالة التعديات.

وتمكنت الحملة التي قادها محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، من رفع 3 أكشاك مخالفة وبدون ترخيص وذلك ضمن خطة المدينة لإعادة المظهر الحضاري لطريق 6 أكتوبر في ابو النمرس، ومصادرة جميع محتوياتها الموجودة بالأكشاك وإيداعها مخازن المدينة.

من ناحية أخرى وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المحافظ بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، والتشديد علي منع تقديم الكافيهات والمقاهي للشيشة مع متابعة إلتزام المحال والمنشآت التجارية والورش الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة .

كما وجه المحافظ بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية. 

إزالة 3 أكشاك على الطريق بأبو النمرس.. صور
إزالة 3 أكشاك على الطريق بأبو النمرس.. صور
إزالة 3 أكشاك على الطريق بأبو النمرس.. صور
إزالة 3 أكشاك على الطريق بأبو النمرس.. صور
إزالة 3 أكشاك على الطريق بأبو النمرس.. صور
إزالة 3 أكشاك على الطريق بأبو النمرس.. صور
إزالة 3 أكشاك على الطريق بأبو النمرس.. صور
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