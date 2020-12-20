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أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن عن اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في أستراليا والدنمارك وهولندا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:20 م
كوفيد 19
كوفيد 19
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على صالح
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أنها على اتصال وثيق مع المسئولين البريطانيين بشأن ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

وتنتشر السلالة الجديدة بسرعة أكبر من الفيروس الأصلي، لكن لا يُعتقد أنه أكثر فتكًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية لـ بي بي سي إنه إلى جانب المملكة المتحدة، إنه تم اكتشاف نفس الطفرة في فيروس كورونا المستجد في هولندا والدنمارك وأستراليا.

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ولا يوجد دليل يشير إلى أن المتغير الجديد يتفاعل بشكل مختلف مع اللقاحات.

وفي المملكة المتحدة ، تخضع أجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا ، بما في ذلك لندن ، الآن لمستوى جديد وأكثر صرامة من القيود في محاولة للحد من الفيروس سريع الانتشار.

وأعلنت دول أوروبية، بما في ذلك أيرلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ، الأحد ، وقف الرحلات الجوية والسفر من المملكة المتحدة. تختلف التدابير وهي في البداية قصيرة الأجل بشكل عام.

وسيعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لمناقشة استجابة أكثر تنسيقا.

وتفرض الدول حظر سفر في المملكة المتحدة على متغير جديد

جاءت الخطوة الهولندية بعد أن كشفت الاختبارات التي أجريت على عينات مأخوذة في هولندا في وقت سابق من هذا الشهر عن نفس النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم الإبلاغ عنه في المملكة المتحدة.

وفي انتظار "مزيد من الوضوح" بشأن الوضع في المملكة المتحدة ، قالت الحكومة الهولندية إنه ينبغي التقليل إلى أدنى حد ممكن من خطر انتقال سلالة الفيروس الجديدة إلى هولندا قدر الإمكان.

وقالت الحكومة الهولندية أيضًا إنها ستعمل مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة "لاستكشاف نطاق المزيد من الحد من خطر انتقال سلالة جديدة من الفيروس من المملكة المتحدة".

وفي حديثها إلى برنامج أندرو مار في بي بي سي ، قالت عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف إن المتخصصين كانوا "يتابعون الطفرات في جميع أنحاء العالم منذ بداية الوباء".
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