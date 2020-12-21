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رياضة

تعقيم مستمر لمقر إقامة بعثة الأهلي في النيجر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في النيجر، على استمرار عمليات تعقيم غرف اللاعبين بشكل دوري، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ويتولى نور محمد، مسئول المهمات المتواجد مع البعثة تعقيم غرف اللاعبين وكافة الأدوات الخاصة بالتدريبات بشكل دوري، في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.

وشهد مقر إقامة الفريق بالعاصمة نيامي تطبيقا مشددا للإجراءات الطبية، من حيث ارتداء الكمامات، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير.

وخضع الفريق لمسحة طبية ظهر اليوم الاثنين بفندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية؛ وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، والذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.

ويخوض الأهلي، تدريبه الأول في نيامي اليوم على ملعب الجنرال« سيني كونتشي» الذي ستقام عليه مباراة الفريق أمام سونيديب.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي تدريبه على ملعب المباراة في الرابعة والنصف بتوقيت النيجرــ الخامسة والنصف بتوقيت القاهرةــ؛ لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب غدا الثلاثاء؛ بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق  جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.
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