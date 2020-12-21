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فن

"عيب تحطوا لفظ على لساني".. نبيل الحلفاوي يوضح حقيقة رفضه دعوة محمد صبحي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:38 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم
نفى الفنان نبيل الحلفاوى رفضه دعوة الفنان محمد صبحى للمشاركة فى الاحتفالية التى أقامها تحت عنوان "50 سنة فن". 
وقال نبيل الحلفاوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "إيه العنوان الزفت ده؟ ما قلتش رفضت، عيب لما تحطوا لفظ على لساني ما قلتوش".

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

وكان الفنان نبيل الحلفاوى نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن سر كتابة عناوين الأشعار التى قدمها فى ديوانه عام 1987 التى تناثرت على الكتاب وطرحه فى السوق بهذا الشكل. 

وكان أحد متابعى نبيل الحلفاوى، نشر صورة من غلاف الديوان وعلق عليها الفنان قائلا: "عندما سألني الأستاذ عدلي فهيم عن القصيدة التي سأختارها لتكون عنوانا للديوان.. قلت إنني لن أفضل إحداها على الأخريات.. فليكن بلا عنوان محدد وننثر معظم العناوين على الغلاف.
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