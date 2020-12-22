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ثقافة

الافتتاح قريبا .. السياحة والآثار تنتهي من تطوير معبد إيزيس بأسوان..صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
انتهت وزارة السياحة والآثار، من أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس بمحافظة أسوان، وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال الترميم شملت ترميم الأرضيات والعواميد وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالاضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

وأشار الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن أعمال تطوير الموقع تضمنت تحديد مسار للزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليه. 

وأضاف السيد عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن المجلس الأعلى للآثار قام بعمل مجموعة من المجسات والحفائر، شملت منطقة قدس الأقداس بعمق ٢م، وصالة المعبد والتي عُثر بها على آواني فخارية صغيرة، كما تمت أعمال حفائر في الجانب الشمالي الغربي من فناء المعبد أسفرت عن وجود بعض الجدران من الطوب الأحمر. 

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف المعبد عام ١٨٧١م ويبلغ طوله حوالي ١٩م، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة الهه ايزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه. بُني من الحجر الرملي وله بابان، الباب الرئيسي متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح ندخل منه إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفي الجدار الشرقي من الحجرة الوسطى ”قدس الأقداس“ نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين. 
الافتتاح قريبا .. السياحة والآثار تنتهي من تطوير معبد إيزيس بأسوان..صور
الافتتاح قريبا .. السياحة والآثار تنتهي من تطوير معبد إيزيس بأسوان..صور
الافتتاح قريبا .. السياحة والآثار تنتهي من تطوير معبد إيزيس بأسوان..صور
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