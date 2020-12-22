ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الصحة الإسرائيلي: لا مفر من إغلاق ثالث بسبب انتشار كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:42 م
إسرائيل
إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم الثلاثاء، إنه لا مفر من فرض إغلاق شامل ثالث في أعقاب تزايد انتشار فيروس كورنا.
 
وأضاف إدلشتاين: "لقد أهدرنا قطار اللجم المشدد، ولا مفر من إغلاق، نحن على أعتاب موجة ثالثة من كورونا نحن في وضع مصيري وينبغي أن ندير الأمور بواسطة التطعيم واللجم"، موضحا أن تأثير اللقاحات سيستغرق بين شهرين إلى ثلاثة.

بدوره، قال منسق مكافحة فيروس كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، إن أغلاقًا شاملًا آخر في أعقاب تزايد انتشار الفيروس في الأيام الأخيرة "مطروح بكل تأكيد"، وأنه ينبغي اتخاذ "خطوات فورية" من أجل تقليص انتشار كورونا.

وأضاف "أش"، في مقابلة لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "إذا اتبعنا اللجم المشدد فإنه سيستمر خمسة أسابيع تقريبًا، من أجل خفض عدد المرضى المؤكدين بشكل كبير. بينما إغلاق كامل سيكون أقصر، وفي تقديري أنه سنضطر إلى إغلاق لحوالي ثلاثة أسابيع".
 
وحسب تقرير مركز المعلومات لمكافحة كورونا، الصادر اليوم، فإنه "من دون خطوات لجم شديدة أخرى، وبالاستناد إلى وتيرة انتشار الوباء الحالية، فإنه سنتجاوز العشرة آلاف مريض يوميًا بحلول منتصف يناير المقبل". 

وأشار التقرير إلى ارتفاع مُعامل تناقل عدوى كورونا (R) وهو يتراوح بين 1.2 – 1.3.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الإسرائيلي للوزراء: تصرفوا بمسؤولية منعا للذهاب إلى إغلاق ثالث

إسرائيل تستعد لاستلام مصل فيروس كورونا خلال 5 أشهر

بإجمالي 352860 حالة.. إسرائيل تسجل 1865 إصابة جديدة بـ كورونا

أكثر من 2500 إصابة كورونا يوميًا.. إسرائيل تتجه لإغلاق ثالث

إسرائيل تسجل 3229 إصابة جديدة.. و«كابنيت كورونا» يُجمع على فرض قيود جديدة

ترشيحاتنا

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

حكم ترك الصلاة تكاسلا .. الإفتاء توضح مصيره

سلالة كورونا الجديدة.. إجابات لاستطلاعات الرأي تحذر: دخلنا في الجد

أكبر الأعضاء سنا.. هل يطيح الرئيس بأحلام فريدة الشوباشي فى ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

مدرب سونيديب لـ صدى البلد: أشجع الزمالك.. وسنفوز على الأهلي

مصر للطيران تسير غدا 41 رحلة جوية.. نيويورك وروما أبرز الوجهات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات أنيقة لـ أنغام.. شاهد

حفل استقبال 100 نائب بالبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. صور

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب