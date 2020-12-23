ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب الشاطئية يواجه نظيره السعودي وديا للمرة الثانية.. اليوم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
يلتقي اليوم الأربعاء منتخب مصر للكرة الشاطئية مع نظيره السعودي  في المباراة الودية الثانية التي  يختتم بها معسكره التدريبي فى الرياض.

وفاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيرة المنتخب السعودي بنتيجة 0/8 ، في المباراة الودية الاولى التي جرت بينهما اليوم ضمن المعسكر الحالي لمنتخب مصر بالسعودية،.

يأتي ذلك ضمن استعدادات فراعنة الشاطئية لبطولة كأس القارات بدبي  في فبراير المقبل ونهائيات الأمم الأفريقية بالسنغال في مايو المقبل.

سجل الأهداف الثمانية: حسام باولو (أربعة أهداف) وهدف لكل من: مصطفي سمير و مصطفي صاصا و عبدالرحمن حسن واحمد الشحات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادا لكأس القارات

لخوض 5 وديات.. بعثة منتخب الشاطئية تتوجه إلى السعودية غدا

بعثة منتخب الشاطئية تغادر إلى السعودية

بعثة منتخب الشاطئية تصل إلى السعودية .. صور

منتخب الشاطئية يواصل تدريباته فى السعودية استعدادا لمونديال القارات

منتخب الشاطئية يفوز على نظيره السعودي ٨-٠

ترشيحاتنا

أستاذ مناهج: الامتحان لن يكون من الكتاب المدرسي.. فيديو

بعد انهيار أسعارها.. هل ألقى الفلاحون البطاطس في الشوارع؟.. أبو صدام يجيب

مع أغلي شخص.. حلا شيحة تنشر صورة جديدة لها عبر انستجرام

أستاذ كبد وأمراض معدية: السلالة الجديدة من كورونا قد تكون رحمة من الله

كلاكيت تاني مرة.. سحب كميات كبيرة من أوراق المناديل في بريطانيا.. صور

بعد أنباء احتضانها السلالة الجديدة.. ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

Advertisements

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

الأشعة تؤكد إصابة نجم الإسماعيلي بالصليبي.. وجراحة خلال أيام

حازم إمام: أتمني انضمام رمضان صبحي وثلاثي الأهلي إلى نادي الزمالك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد

الأهلي يستهل مشوار الدفاع عن لقبه الأفريقي أمام سونيديب بطل النيجر اليوم

بعد التعاقد مع الدراويش.. طلعت يوسف لـ صدى البلد: الإسماعيلي سيعود لمكانته من جديد

بعد الخسارة من مان سيتي .. تقييم أداء محمد النني مع أرسنال

فزت بالبطولات في وقت صعب.. كارتيرون يتحدث عن تجربته مع الزمالك

عصام سالم: ساسي مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم.. وننتظر عرضاً مناسباً لـ مصطفى محمد

بعد تحقيقهم 9 ميداليات.. وزير الرياضة يستقبل المنتخب المصري للجودو بمطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور