بكرى: برلمان 2021 يمثل كل الأطياف السياسية.. ونتمنى أن يكون هناك استجواب كل شهر

أبدى النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، تفاؤله ببرلمان 2021 لافتا إلى أنه يضم 13 حزبا سياسيا، 12 حزبا فى القائمة الوطنية وحزب النور ، وتنسيقية شباب الأحزاب، إضافة إلى الأحزاب المعارضة، كما يضم كافة الأطياف السياسية فى المجتمع حيث حصل حزب النور على 7 مقاعد، بجانب 95 مستقل مما يخلق حالة من الجدل ، وسيجعل هناك حالة من الحوار والنقاش البناء تحت قبة البرلمان وكل ذلك يصب فى مصلحة الوطن.





وأضاف بكرى فى تصريحات له اليوم على هامش استخراج كارنية عضوية برلمان 2021: نتمنى أن يناقش البرلمان كل شهر استجواب، بالتالي سيدفع بالدولة المصرية لمواجهة كافة المشاكل، مشيرًا إلى أن دور البرلمان هو الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ورأينا التحديات التى تواجه الدوله المصرية وموقف البرلمان الأوربي والادعاءات الكاذبة التى توجه ضد الدوله المصرية ، وبالتالي لابد أن يكون برلمان مصر قوي ويكون على قدر التحديات والتى تواجه مصر ، ولابد أن نبني بلد قوي.



